＼こおりやま広域圏の発酵食品が集う展示即売会／「こおりやま発酵まつり2025」開催

郡山商工会議所


≪イベント概要≫


●日　時：令和7年10月11日（土）・12日（日）10:00～16:00


●場　所：ビッグパレットふくしま1階 コンベンションホール


　　　　　（〒963-0115 郡山市南2丁目52）


●入場料：無料




●内　容：　


　＼お気に入りの発酵食品を見つけよう／　


　　こおりやま広域圏から発酵食品が集まる展示即売会です。


　　お気に入りの逸品に出会えるチャンスです。


　　






　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　



【出展者リスト】



【味噌・醤油・甘酒・糀・お漬物】


　●小田原屋


　●糀和田屋


　●空カフェ&名郷糀屋


　●宝来屋本店


　●マルマン醸造


　●ミイネプライマル



【パン・スイーツ】


　●藍・愛・逢い & SGarts


　●OHB郡山店


　●柏屋


　●ぐらんまの店


　●郡山生活研究グループ連絡協議会


　●THE KITCHEN PLATFORM


　●天然酵母to国産小麦のぱん Home Made Endoh


　●ひなたベーカリー


　●ベーカーズ・コージー


　●ミルクドドレイク郡山店



【飲物・その他】


　●あぶくまビール


　●Kaisei 紅茶館


　●郡山酒造協同組合郡山ヤクルト販売　菜根センター


　●尚楠商店


　●富久栄珈琲　FUKUEI　COFFEE


　●ホップジャパン


　●石井電算印刷



　※順不同


　※出展者は変更になる場合がございます。詳細はHPをご覧ください。



☆出展内容など詳細はこちらから


　▶https://ko-cci.or.jp/event/hakkou/fermentation/contents/sales.html



　　　　　　　



＼体験しよう／　　　　　　　　　　　　　味噌づくりワークショップ

日 に ち：１１日（土）・１２日（日）


時　　間：１.10：15～ ２.11：00～ ３.12：00～


　　　　　４.13：00～ ５.14：00～ ６.15：00～


所要時間：各回約２０分間


定　　員：各回先着６組限定


※1組あたりの人数制限はございません


　　　　　1組につき作れるお味噌は1つです。


参 加 費：1,600円（税込）／　1組あたり


事前予約性　


https://peatix.com/event/4566500/view


　　　　※空きがあれば当日受付も可能です






　　　　



＼世界の発酵料理をしろう／　　　　　世界の発酵セミナー

市内在住の外国人が自国の発酵料理を紹介します。


共　　催：郡山市国際交流協会



開催日時


　10月11日（土）


　　10：30～　メキシコ　


　　12：30～　ボスニア・ヘルツェゴビナ


　　14：30～　香港


　10月12日（日）　


　　10：30～　ネパール


　　12：30～　フランス


　　14：30～　インドネシア





　　　所要時間：各回約1時間


　　　定　　員：各回先着40名


　　　参 加 費：無料


　　　事前予約制　https://peatix.com/event/4566508/view


　　　　　　　　　※各回空きがあれば当日受付も可能です



　




【問い合わせ】SAKE&発酵まつり実行委員会 事務局（郡山商工会議所開発事業部内）


　　　　　　　　〒963-8005　郡山市清水台1-3-8 　　TEL 024-921-2610


　　　　　　　　mail：hakkou@entre.gr.jp


【公式ホームページURL】こおりやま発酵まつり2025｜公式ウェブサイト