＼こおりやま広域圏の発酵食品が集う展示即売会／「こおりやま発酵まつり2025」開催
≪イベント概要≫
●日 時：令和7年10月11日（土）・12日（日）10:00～16:00
●場 所：ビッグパレットふくしま1階 コンベンションホール
（〒963-0115 郡山市南2丁目52）
●入場料：無料
●内 容：
＼お気に入りの発酵食品を見つけよう／
こおりやま広域圏から発酵食品が集まる展示即売会です。
お気に入りの逸品に出会えるチャンスです。
【出展者リスト】
【味噌・醤油・甘酒・糀・お漬物】
●小田原屋
●糀和田屋
●空カフェ&名郷糀屋
●宝来屋本店
●マルマン醸造
●ミイネプライマル
【パン・スイーツ】
●藍・愛・逢い & SGarts
●OHB郡山店
●柏屋
●ぐらんまの店
●郡山生活研究グループ連絡協議会
●THE KITCHEN PLATFORM
●天然酵母to国産小麦のぱん Home Made Endoh
●ひなたベーカリー
●ベーカーズ・コージー
●ミルクドドレイク郡山店
【飲物・その他】
●あぶくまビール
●Kaisei 紅茶館
●郡山酒造協同組合郡山ヤクルト販売 菜根センター
●尚楠商店
●富久栄珈琲 FUKUEI COFFEE
●ホップジャパン
●石井電算印刷
※順不同
※出展者は変更になる場合がございます。詳細はHPをご覧ください。
☆出展内容など詳細はこちらから
▶https://ko-cci.or.jp/event/hakkou/fermentation/contents/sales.html
昨年度の様子
＼体験しよう／ 味噌づくりワークショップ
日 に ち：１１日（土）・１２日（日）
時 間：１.10：15～ ２.11：00～ ３.12：00～
４.13：00～ ５.14：00～ ６.15：00～
所要時間：各回約２０分間
定 員：各回先着６組限定
※1組あたりの人数制限はございません
1組につき作れるお味噌は1つです。
参 加 費：1,600円（税込）／ 1組あたり
事前予約性
https://peatix.com/event/4566500/view
※空きがあれば当日受付も可能です
昨年度の様子
＼世界の発酵料理をしろう／ 世界の発酵セミナー
市内在住の外国人が自国の発酵料理を紹介します。
共 催：郡山市国際交流協会
開催日時
10月11日（土）
10：30～ メキシコ
12：30～ ボスニア・ヘルツェゴビナ
14：30～ 香港
10月12日（日）
10：30～ ネパール
12：30～ フランス
14：30～ インドネシア
所要時間：各回約1時間
定 員：各回先着40名
参 加 費：無料
事前予約制 https://peatix.com/event/4566508/view
※各回空きがあれば当日受付も可能です
【問い合わせ】SAKE&発酵まつり実行委員会 事務局（郡山商工会議所開発事業部内）
〒963-8005 郡山市清水台1-3-8 TEL 024-921-2610
mail：hakkou@entre.gr.jp
【公式ホームページURL】こおりやま発酵まつり2025｜公式ウェブサイト