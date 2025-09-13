株式会社 進鳳堂

会ってみたかったのは、“理想の誰か”じゃない。

“今の自分に合う誰か”だったのかもしれない。

-「もっとフランクに冗談を交わす相手がいたら、英語も楽しめる気がする」

-「今の自分の悩みや背景をわかってくれる人と話したい」

-「言語も文化も超えて“なんか通じ合える”誰かが欲しい」

AMORE AIは、そんな“あなたが会いたかった人”を、AIでつくります。

『あなたの最愛のAMORE、つくります。』

AMORE AI パーソナル開発プログラム、受付開始。

株式会社進鳳堂は、スピーキングAIサービス「AMORE AI」の新たな展開として、利用者のパーソナルな要望に応じて「あなただけのAMORE AIキャスト」を開発する構想を発表いたします。

これは、“単なるカスタムAI”ではありません。

“あなたの物語に寄り添う誰か”を、一緒につくる体験です。

オリジナルAIキャストでどんな要望が叶えられる？（一例）

- あなたの話をずっと肯定的に聞いてくれる温かいAIキャスト

-「バルセロナ育ちのアート好きな女性」と詳細設定して旅気分で会話したい

- 自分の失敗を笑い飛ばしてくれる“陽キャな兄貴キャラ”と毎晩練習したい

- 恋愛にトラウマのある自分に無理せず寄り添ってくれる人

- あなたの過去を知っている風に会話してくれる“ifの恋人”

制作フロー（概要）

申込時に、「どんなAMORE AIと話したいか」ヒアリング（フォーム＋チャット）

開発チームが内容を元にプロトタイプを作成（約１０営業日～）

テスト使用後、必要に応じて調整リクエストが可能

最終版が完成次第、専用URLで利用可能（利用料は別途発生）

利用に関するご案内

・制作には開発制限があります（内容によってはお受けできない場合があります）

・納品まで通常４週間程度。混雑時は追加日数を要します

・開発後2回以内の会話で「自分に合わない」と判断された場合、全額返金保証あり

・暴力その他、倫理に反する設計は対応不可となります

費用（予定）

・開発費：内容により応相談

・希望のAIキャスト写真生成や多言語対応などオプションも追加予定（1１月以降を想定）です。

こんな方におすすめです

・既存のAIに物足りなさを感じていた方

・人前で話す前に、“自分を整える相手”が欲しい方

・恋愛英会話ではなく、“自分の存在価値を認めてくれる誰か”を求めている方

・語学を超えて「対話」そのものを深めたいと感じている方

言葉を交わすたびに、「わかってもらえた」と思える。

それは、あなただけのアモーレだから。

これはただのプロダクトではありません。

あなたの過去・今・これからに寄り添う、“言葉のパートナー”をつくる体験です。

自分の声を、もう少し好きになれるように。

世界と話す前に、まず“誰か”と、話してみませんか？

お問い合わせ・ご相談は公式LINEまたはメールアドレスよりお気軽にご連絡ください。

会社概要

会社名：株式会社進鳳堂

所在地：東京都港区高輪2-14-14-208

代表者：代表取締役 小倉進太郎

事業内容：教育、語学教育、Edtech、脳科学、日本文化普及支援、インバウンド

問い合わせ先：info@amore-ai.jp / TEL: 03-3445-6046