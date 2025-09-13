テレビ放送のお知らせ：テレビ東京系列「知られざるガリバー」　アジア広域で再放送

株式会社前川製作所

世界シェア40％以上を誇る産業用冷凍機をはじめ、各種産業機械の製造・販売ならびに各種プラントの設計・施工を手がける株式会社前川製作所（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：前川 真、以下「当社」）は、2025年3月15日（土）にテレビ東京で放送された「知られざるガリバー」（当社出演回）が英語版として、アジア広域で再放送されることになりましたことをお知らせいたします。

産業用冷凍機メーカーとして世界トップクラスである当社の自然冷媒冷却技術、脱炭素技術についてご紹介されますので、是非ご覧ください。

【放送概要】

■放送番組：Channel Japan

■放送局：CNBC Asia（アジア広域経済ニュース専門チャンネル）※1

■本放送日：

前半：9月20日（土）10:00～10:30（シンガポール時間）

後半：9月27日（土）10:00～10:30（シンガポール時間）

■再放送日：

前半：9月21日（日）18:00～18:30（シンガポール時間）

後半：9月28日（日）18:00～18:30（シンガポール時間）

■放送エリア：アジア15カ国※2ならびに日本※3

※1 CNBC Asiaとの視聴契約が必要

※2 中国、香港、韓国、台湾、シンガポール、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム、カンボジア、ラオス、モルディブ、パプアニューギニア、スリランカ（2023年6月時点）

※3再放送のみ。19:00~19:30（日本時間）日経CNBCとの視聴契約が必要