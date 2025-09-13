ORENDA WORLDが支援する「AMAKUSA EXPO2025」にてデザインコンテスト表彰式を開催

株式会社ORENDA WORLD

パッケージデザイン最優秀賞 パネル

手提げ袋デザイン最優秀賞 パネル

　天草市と株式会社ORENDA WORLD（本社：東京都港区、代表取締役：澁谷 陽史）が共同で設立した一般社団法人デジタルアート天草が運営する、デジタルとアートの祭典「AMAKUSA EXPO2025」において、東京ゲームショウでのクリエイター誘致活動用ノベルティデザインコンテストの表彰式を執り行いました。



　本コンテストは、未来を担う学生クリエイターに発表とアピールの場を提供し、CG業界で活躍するための力を身に着けてほしいという目的のもと開催されました。




◆パッケージデザインコンテスト


「赤い月珈琲」のDRIP BAGのパッケージデザインを募集した本コンテストでは、数多くの応募作品の中から、デジタルハリウッドスタジオ熊本の馬場美聡さんが最優秀賞に輝きました。最優秀賞の馬場さんには、天草市長より賞状と賞金、副賞の天草大王水炊きセットが授与されました。



　受賞した馬場さんは、「創作活動の励みになりました。これからも熊本県や天草を盛り上げていくようなデザインをしたいと思います」とコメントしました。



馬場美聡さん 授賞式の様子


◆手提げ袋デザインコンテスト


　クリエイター誘致活動で配布する手提げ袋のデザインを募集した本コンテストでは、KCS大分情報専門学校の佐藤優衣さんが最優秀賞を受賞しました。こちらも天草市長より賞状と賞金、副賞が贈られました。


　受賞した佐藤さんは、「これからも自分らしく、思うままにデザインをしていけたらいいなと思います」とコメントしました。



佐藤優衣さん 授賞式の様子

　最優秀賞を受賞されたお二人の作品は、実際に東京ゲームショウ2025の天草ブースで使用されます。




　表彰式では、コンテスト運営に携わった澁谷代表理事より「デザインやデジタル技術を学んでいる人たちにとって発表の場となるコンテストを今後も開催していきたい。また、コンテストを通じて九州から世界に羽ばたけるクリエイターになってもらいたい」と、クリエイターへのエールが送られました。




　ORENDA WORLDは、今後もクリエイターの育成支援と天草の地域活性化に向けた取り組みを継続してまいります。





AMAKUSA EXPO2025 開催概要


開催日時：


　2025年8月24日(日) 10:00～17:00


会場：


　銀天街アーケード、天草宝島国際交流会館ポルト


主なコンテンツ：


- デジタルアート体験
- 天草に進出したコンテンツ企業によるブース出展・ワークショップ
- eスポーツ大会
- インディゲーム体験コーナー
- スペシャルゲストによる特別講演
- マルシェ出店
- ラッピング消防車展示＆シンボルマークを制作した学生による一日消防署長他


イベントの詳細はAMAKUSA EXPO2025の公式サイトにてご確認ください。


公式サイト：https://www.digi-ama.com/amakusaexpo2025




【一般社団法人デジタルアート天草】


住　　所：天草市中央新町３番１７号


社　　員：株式会社ORENDA WORLD、天草市


役　　員：代表理事　澁谷陽史（株式会社ORENDA WORLD　代表取締役）


理　　事：馬場昭治（天草市長）


監　　事：大田弘典（天草信用金庫　理事本店長）※社外


設　　立：2023年7月


業　　務：デジタルアート人材育成、企業誘致、クリエイター誘致、CG・デザイン制作受託等




【株式会社ORENDA WORLD】


「デザインとテクノロジーを用いて、人々に感動と心揺さぶる体験を届ける」をビジョンにかかげ、ゲーム開発における技術を活かして社会課題を解決するソリューションを提供している。


コンピューターグラフィックス・映像分野とコラボレーションさせた、デジタルヒューマン・メタバースコンテンツへの音声合成技術の活用にも積極的に取り組む。




会　社　名：株式会社ORENDA WORLD（ORENDA WORLD Inc.）


設　　　 立：2015年7月15日


所　在　地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番6号 SIビル青山


Ｕ　Ｒ　Ｌ：https://orenda.co.jp


代　表　者：代表取締役 澁谷 陽史


事業内容 ：AIソリューション事業、デザイン開発事業、地方創生事業


