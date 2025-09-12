国際労働機関駐日事務所

ILO駐日事務所では現在、アジアにおける責任あるバリューチェーン構築（RVC Phase II ）プロジェクト(https://www.ilo.org/ja/projects-and-partnerships/projects/%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E3%81%82%E3%82%8B%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%E6%A7%8B%E7%AF%89%EF%BC%88%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%BAii%EF%BC%89)で、労働組合によるビジネスと人権の取り組みのインタビュー取材・事例集作成を行うコンサルタントを1名募集しています。

- 応募締切：9月28日（日）午後11時（日本時間）- ポスト：コンサルタント 期間：5～6カ月（契約開始日による）- 学歴：コミュニケーション、ジャーナリズム、開発学、社会学、経営学、経済学、法律、または関連分野の学士号- 職歴：5年以上の実務経験、うち２年以上は関連職務経験（ビジネスと人権・責任ある企業行動・広報・レポート作成・質的調査など）

労働組合分野での知識や実務経験をお持ちの方は、特に歓迎します。

詳細はILO駐日事務所のウェブサイト(https://www.ilo.org/ja/resource/news/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%B5%84%E5%90%88%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%80%8C%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%81%A8%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E3%80%8D%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%A5%AD%E5%8B%99%E3%80%80%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%88%E5%8B%9F%E9%9B%86)でもご覧いただけます。

応募はこちらのページ(https://www.ungm.org/Public/Notice/278322)から行ってください。

※ILOでは2025年夏からコンサルタントの募集方法を変更し、人材募集や調達を行う 国連グローバルマーケットプレース（UNGM）(https://www.ungm.org/Account/Registration)を通じて実施するようになりました。

応募の手順はこちら(https://www.ilo.org/sites/default/files/2025-08/20250828_How%20to%20apply%20with%20Jaggaer_FN.pdf)をご覧ください。

皆さまのご応募をお待ちしています。