¡ÚÄûÀµ¤È¤ªÏÍ¤Ó¡Û¡Ú¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥â¥Ë¥¿ー¡ÛÊç½¸³«»Ï!! Æþ²ñ¶âÌµÎÁ¡õ¥³ー¥¹ÎÁ¶â£´£°¡ó³ä°ú¡ÃÉ½»²Æ»¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÀìÌç¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¡í808TOKYO¡í
2025Ç¯9·î2Æü 14:00 ¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ë¡¢°ìÉô¸í¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄûÀµ¤·¤¿ÆâÍÆ¤òºÆÅÙÇÛ¿®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ø·¸¼Ô³Æ°Ì¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÐ¾Ý¥ê¥êー¥¹¡Û
2025Ç¯9·î2Æü 14:00 ¤ËÇÛ¿®¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹
¡Ö¡Ú¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥â¥Ë¥¿ー¡ÛÊç½¸³«»Ï!! Æþ²ñ¶âÌµÎÁ¡õ¥³ー¥¹ÎÁ¶â£´£°¡ó³ä°ú¡ÃÉ½»²Æ»¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÀìÌç¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¸¥à"808TOKYO"¡×
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001586.000006302.html
¡ÚÄûÀµÆâÍÆ¡Û
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê¸í¡Ë2025Ç¯£¹·î£±Æü(·î) ～ 2025Ç¯£¹·î£³£°Æü(²Ð)
¡ÊÀµ¡Ë2025Ç¯£¹·î£±£²Æü(¶â) ～ 2025Ç¯£±£°·î£±£²Æü(Æü)
¤Ê¤ª¡¢9·î2Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡Ö808TOKYO¡×¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥â¥Ë¥¿ーÊç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥ê¥êー¥¹ÆâÍÆ¤Î½¤Àµ¤Ï´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ¥¢¥¯¥»¥¹¡Û
¢©150-0001
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6ÃúÌÜ28-5 µÜºê¥Ó¥ëB-205
(ÌÀ¼£Æ»Ï©±è¤¤TEDDY¡ÇS BIGGER BURGERS¤Î±ü¤Î·úÊª£²³¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
ÌÀ¼£¿ÀµÜÁ°±Ø¡§ÅÌÊâ£±Ê¬ (7ÈÖ½Ð¸ý)
¸¶½É±Ø¡§ÅÌÊâ£·Ê¬
¢¨¶áÎÙ¤Ë¥³¥¤¥ó¥Ñー¥¥ó¥°Â¿¿ô¤¢¤ê
¢¡ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»
Ã´Åö¡§¾±»Ò
Tel¡§03-6419-7755
Mail¡§info@h1-global.com
¢¡²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§H1GLOBAL³ô¼°²ñ¼Ò
ÁÏ¶È¡§2005 Ç¯4 ·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò µ±ºé æÆ¡Ê¤¤¶¤ ¤·¤ç¤¦¡Ë
ËÜ¼Ò¡§¢©106-0047 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîËãÉÛ£µÃúÌÜ£±-£²£¹- 901
TEL¡§03-6419-7755