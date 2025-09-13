お好み焼 2035年問題！　店は半減？ 「焼き技」は継承されるのか？「食文化100年継承・鉄板会議2025」第４回全国大会、店主集結＠大阪なんば

一般社団法人日本コナモン協会

2022年より開催してきた食文化100年継承・鉄板会議。

今年も全国10ヶ所のエリア会議を経て、第4回全国大会の運びとなります。

大阪・関西万博で盛り上がる大阪、なかでも人気メニューのお好み焼ですが、

若者のお好み焼離れが進み、閉業する店も多く

果たして、お好み焼に未来はあるのか？

という議論から、お好み焼の継承問題をテーマに

全国の店主たちに本音を伺いました。

キャベツたっぷりの長寿食「お好み焼」が、100年後どのように

継承されるのか、全国の実態から予測し、未来を考えます。

■日時 10月3日（金） 12：30開場 13：00開会 15：00閉会 ※懇親会16:30～18:00

■場所 YES THEATER（イエス・シアター）大阪市中央区難波千日前11-6 なんばグランド花月ビル TEL：06-6630-0220

■主催 鉄板会議実行委員会（37団体）

あかし玉子焼ひろめ隊／旭川しょうゆ焼きそばの会／石巻茶色い焼きそばアカデミー／大阪活性化事業実行委員会／大阪府商店街振興組合連合会／大阪鉄板会議／大阪府製麺商工業協同組合／小倉焼うどん研究所／お好み焼アカデミー／尾道てっぱん料理くらぶ／上方お好み焼たこ焼協同組合／絆焼うどんプロジェクト／京都府製麺卸協同組合／庄原焼きプロジェクトこめぽんず／全国製麺協同組合連合会／全日本・食学会／高砂にくてんの会／竹原焼き応援隊／たじみそ焼きそば研究所／月島もんじゃ振興会協同組合／道頓堀たこ焼連合会／とくしま鉄板連／なにわ伝統野菜の会／にっぽんお好み焼き協会／日本コナモン協会／日田やきそば研究会／日生カキオコまちづくりの会／ひるぜん焼そば好いとん会／備後府中焼を広める会／富士宮製麺組合／富士宮やきそば学会／へきなん焼きそばまちこし隊／ 三次商工会議所青年部三次辛麺焼プロジェクト／三津浜焼き推進プロジェクト／三原焼き振興会／焼き餃子協会／横手やきそば暖簾会

■後援 文化庁 大阪市 大阪商工会議所

■協賛

株式会社日清製粉グループ本社

オタフクソース株式会社

キユーピー株式会社

アサヒビール株式会社

住友商事株式会社

3枚目の申込み用紙にご記入またはメール本文にご記入の上お送りください。

お問合せ ： 鉄板会議実行委員会（一般社団法人日本コナモン協会）

担当：嶋田 info@konamon.com

【プログラム】 司会：タージン

来賓挨拶 石毛直道 （文化功労者 文化人類学者）

来賓プレゼン 長谷部勝 （文化庁 生活文化連携担当 参事官補佐）

発表「お好み焼」 2035年問題

「全国100店舗アンケート集計報告」

熊谷真菜 （食文化研究家 日本コナモン協会会長）

「お好み焼店の現状と課題」

大内康隆 （オタフクソース株式会社）

「お好み焼粉市場の現状と今後の展望」

目黒憲和 （株式会社日清製粉ウェルナ）

「全国10ヶ所、店の継承、技の継承」

熊谷真菜 （食文化研究家 日本コナモン協会会長）

Swind （名古屋めしライター）

二神弘樹 （三津浜焼きプロジェクト）

「インバウンド最前線 お好み焼アンケート報告」

熊谷真菜 （食文化研究家 日本コナモン協会会長）

「タイのコナモン事情について」

塩谷知己 （日本コナモン協会タイ支部長）

「マヨネーズ発売100周年、企業としての継承の意義」

猿渡守 （キユーピー株式会社）

「文化を味わう コナモン100選」

【ご参考】過去の記録動画

■鉄板会議2022全国大会ダイジェスト

https://youtu.be/03RiOHTurJA?si=uAZptSUQvo1kVBXy

全記録

https://youtu.be/lrgE4ZNwOqg?si=3U4MQzkrAuLQ6XdQ

■鉄板会議2023全国大会ダイジェスト

https://www.youtube.com/watch?v=aJSgjPQ7uIM

全記録

https://www.youtube.com/watch?v=Ie_m9oDzO4c

■鉄板会議2024全国大会ダイジェスト

https://youtu.be/Af6TdhvvhQY

全記録

https://youtu.be/ccxIaD-6HjQ