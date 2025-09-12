ReGACY Innovation GroupとATOMicaが共同で事務局を務める、宮崎県とのスタートアップ創出・成長促進事業「hinata STARs」の採択事業者決定！

ReGACY Innovation Group株式会社

ReGACY Innovation Group株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：成瀬 功一、以下：ReGACY）が株式会社ATOMica（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役：嶋田 瑞生、南原 一輝、以下：ATOMica）と共同で事務局を務める宮崎県のアクセラレーションプログラム「hinata STartup AcceleRation programs（以下、hinata STARs）」（https://hinata-stars.regacy-innovation.com/）の2025年度の採択事業者が決定いたしました。

「hinata STARs」は、宮崎で起業を志す方をはじめ、チャレンジする方を応援するアクセラレーションプログラムです。2025年8月18日より公募を開始し、宮崎県内を中心に、全国のスタートアップおよび起業を志す方々からご応募をいただきました。書類審査および面談を経て、厳正な審査の結果、5つの事業者（以下に詳細を記載）を最終採択させていただきました。

今後は、２０２6年3月に予定しているデモデイに向けて、ReGACYとATOMicaが連携して実証計画の策定・遂行をサポートします。

▼今後のスケジュール- ２０２5年9月10日～２０２6年3月：実証計画の策定・遂行- ２０２5年１０月１日(水）：hinataSTARs2025 アクセラレーションプログラム決起集会- ２０２6年３月：デモデイ

■「hinata STARs」2025年採択事業者の紹介※50音順、敬称略（予定している主な実証・検証内容）

1．株式会社 VOICE lab. （https://ostrain.jp/(https://ostrain.jp/)）

代表者名： 代表取締役 野下 隆寛

VRを活用したストーマ（人工肛門/膀胱）ケア学習システムの開発

2．株式会社FREEPOWER INNOVATIONS （https://free-power-innovations.jp/(https://free-power-innovations.jp/)）

代表者名： 代表取締役 浜元 真規子

トルクエンハンサー技術による省エネ開発とESCOスキーム実証

３．山崎 愛美華 (https://www.miyazaki-u.ac.jp/agr/news/cat843/post-360.html)

所属先/役職： 宮崎大学大学院農学研究科 修士課程1年生

微生物燃料電池（MFC）の社会実装に向けたニーズ探索と実証

４．Rink株式会社 (https://rink-sauna.com/(https://rink-sauna.com/))

代表者名： 代表取締役 永友 健斗

高気密な国産ひのきバレルサウナの長期定額サービスモデルの検討

５．株式会社WAKU （https://wakuwakudriven.com/(https://wakuwakudriven.com/)）

代表者名： 取締役COO 片野田 大輝

肉用鶏などへのグルタチオン給与が成長に及ぼす影響の包括的検証

■株式会社ATOMicaについて

社名 ：株式会社ATOMica（アトミカ）

設立 ：2019年4月5日

代表者 ：代表取締役Co-CEO 嶋田 瑞生、南原 一輝

所在地 ：宮崎県宮崎市橘通西3-10-32宮崎ナナイロ東館8階（本社）

東京都中央区日本橋1-4-1日本橋一丁目三井ビルディング5階THE E.A.S.T. 日本橋一丁目（東京オフィス）

ＵＲＬ ：https://atomica.co.jp/

事業内容：

ソーシャルコワーキング(R)︎の企画・開発・運営・共同運営、コミュニティテックの企画・開発・運営、コワーキングスペースの立ち上げ・運営支援、産学協同プロジェクトの企画、運営

■ReGACY Innovation Group株式会社について

2022年2月設立後、大手企業や自治体、教育機関等からのベンチャー創出やオープンイノベーションによる事業化に特化したサービス開発・展開を行っています。経営コンサルとベンチャーキャピタルの手法を統合することで探索から事業化・収益化までを一気通貫で共創支援が可能となり、レガシー組織に向けて総合的なイノベーションサービスを提供しています。

会社概要

社名 ：ReGACY Innovation Group株式会社（英表記：ReGACY Innovation Group Inc.）

代表者：代表取締役 成瀬 功一

設立 ：2022年2月2日

所在地：東京都千代田区神田神保町1丁目24-1 CIRCLES神保町II 10階

ホームページ：https://regacy-innovation.com/(https://regacy-innovation.com/%E2%80%8B)

事業概要：

イノベーション戦略策定・実行管理、イノベーション組織・制度、CVC設立、新事業インキュベーション、オープンイノベーション、ベンチャー投資・M&A、プロダクト開発・ラボ事業、プライベートエクイティ事業