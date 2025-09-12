アクティブな毎日をサポート！温感タイプの「CBDジョイントバーム」が新登場！｜Naturecan

Naturecan株式会社

・Naturecan公式サイトにて「CBDジョイントバーム」が新発売

・心地よいぬくもりを実感できる温感タイプ

・CBD1000mg配合

・90%以上天然由来成分使用

・国内製造の安心品質

心地よい温感ケアを実現する「CBDジョイントバーム」が新登場！

ご購入はこちら :https://www.naturecan.jp/products/cbd-joint-balm

英国発CBD専門店Naturecan（ https://www.naturecan.jp/ ）は、9/12(金)より公式サイトにて「CBDジョイントバーム」を販売開始いたしました。

じんわりと深くまでぬくもりを実感するマイルドな温感タイプにリニューアル！べたつかない快適な使い心地を実現しました。

運動後のケアやおやすみ前のゆったり時間、デスクワークの合間など、さまざまなシーンで活躍する商品です。

■CBDジョイントバーム

通常販売価格:\4,500（税込）

内容量:100g

製品仕様

天然由来成分によるやさしいケア

- CBDジョイントバームが大リニューアル！- 温感ケアで心地よいぬくもりを実感- 1000mgのCBD配合- 快適さとなめらかさを意識した成分- 爽やかな柑橘とユーカリの香り- 国内製造の安心品質ご購入はこちら :https://www.naturecan.jp/products/cbd-joint-balm

CBDジョイントバームは、90%以上の天然由来成分を配合。自然の力で気になる関節部分を心地よくケアするアイテムとしてご使用いただけます。

主な成分- 温感成分：ジンジャー根茎エキス、バニリルブチルが心地よいぬくもりを与えます。- 快適サポート成分：CBD、MSM、ローズマリー葉油などを配合し、セルフケアをサポート。- アクティブサポート成分：アセチルグルコサミン、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Naがなめらかな動きをサポート。

本体はチューブタイプで持ち運びやすく、塗布後すぐに衣類を着ることができる使い心地のため、シーンを問わず使用できる点も魅力です。

柑橘系とユーカリをブレンドした爽やかな香りで、心地よいリフレッシュタイムを演出します。

CBDとは？

こんな方におすすめ！- アクティブな日常を楽しみたい方- 運動前後にセルフケアを取り入れたい方- 年齢に伴う変化が気になる方- 爽やかな香りでリフレッシュしたい方ご購入はこちら :https://www.naturecan.jp/products/cbd-joint-balm

CBD(カンナビジオール)とは、ヘンプやカンナビスなどの麻植物が持つ天然化合物カンナビノイドの1種のこと。

全ての哺乳類が生まれながらに持つ身体調節機能(ECS)にCBDが直接働きかけることで、さまざまな身体の不調を改善することが科学的に証明されています。

ECSが十分に働かなくなると、免疫機能や睡眠の質の低下、気分の落ち込みや痛覚の異常など、さまざまな疾患につながる恐れがあります。

2017年には世界保健機関(WHO)によって安全性が発表され、欧米では根本的な身体の不調の改善策の一つとして昨今大注目されてきました。

公式サイトではCBDケア商品のセールを開催中！

英国発CBD専門店Naturecan公式サイトでは、9/12(金)～9/15(月)まで高濃度オイルやケア商品のセールを開催中！新商品の「CBDジョイントバーム」が10％OFFでお求めいただけます。

筋トレや運動後、普段の生活で身体をトータルケアできるアイテムがお得にご購入いただけるこの機会をお見逃しなく！

■セール概要

期間:9/12(金)～9/15(月)

割引率:最大61%OFF

詳細:2種のセールを同時開催中！

高濃度オイルセール

対象商品：40%CBGオイル、40% CBDオイル

スポーツの秋に！CBDリカバリー特集

対象商品：CBDジョイントバーム、CBDエネルギーバーム、CBDアスリートバーム、プロテイン

Naturecanについて

公式サイトはこちら :https://www.naturecan.jp/

Naturecanは2019年にイギリスのマンチェスターで設立され、現在約70カ国に展開するグローバルウェルネスブランドです。

「As close to Nature as we can」（自然に寄り添って/できるだけ自然に近く）というコンセプトのもと、できるだけ人工的な成分ではなく自然素材を使う・環境にやさしい商品開発をするなど、自然を大切にしながら活動を行っています。

Naturecanの全てのCBD製品は、複数の第三者機関による6段階の品質テストが実施されており、THCフリー・GMOフリーなど確かな品質が保証されています。

ヘンプの生産から製品の品質までNaturecanで管理を徹底し、サプライチェーンの透明性を確保することで、お客様に自信を持って安心安全な製品を提供しています。

会社概要

会社名:Naturecan株式会社

代表取締役:中島沙紀

お問い合わせ:info-jp@naturecan.com

公式サイト:https://www.naturecan.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/naturecanjp/

X:https://x.com/NaturecanJP

YouTube:https://www.youtube.com/@naturecanjp

楽天市場:https://www.rakuten.ne.jp/gold/naturecan/

Qoo10:https://www.qoo10.jp/shop/naturecanofficial

