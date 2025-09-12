ナレッジワーク、通信キャリア大手3社とのサービス連携により「ナレッジワークAI商談記録」でキャリア通話のセールスフォース自動入力に対応へ

株式会社ナレッジワーク

「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げる株式会社ナレッジワーク（本社：東京都港区、CEO 麻野耕司）は、KDDI株式会社、NTTドコモビジネス株式会社（※）、ソフトバンク株式会社（以下、通信キャリア大手3社）が提供する通話録音サービスと「ナレッジワークAI商談記録」のサービス連携に向けた取り組みを開始しました。

この連携により、「ナレッジワークAI商談記録」でキャリア通話の内容をセールスフォースへ自動入力できる機能を実現していきます。

※NTTドコモビジネス株式会社が販売する「通話録音サービス」の提供元は株式会社NTTドコモです。

◼️サービス連携に取り組む背景

すべての商談・顧客通話を業務資産として活用可能に

多くの企業の営業活動において、重要なコミュニケーション手段であり続けているのがキャリア通話（070/080/090番号を使った音声通話）です。しかし、従来の商談記録ツールはキャリア通話に対応していないことが多く、営業担当者は手動での記録や慣れないIP電話への切り替えが求められてきました。

こうした課題を踏まえ、この度ナレッジワークは「ナレッジワークAI商談記録」と通信キャリア大手3社が提供する通話録音サービスとのサービス連携に向けた取り組みを開始しました。これにより、キャリア通話の内容もAIで文字起こし・要約・セールスフォースへ自動入力が可能になり、Web会議・IP電話・対面と並んで、すべての商談・顧客通話を業務資産として活用できるようになります。

このサービス連携においては、通信キャリア大手3社それぞれの通話録音サービスとの直接連携を基本としており、今後さらに閉域網を利用した安全な通信や、キャリア独自の通話録音付加サービスの活用も視野に入れています。これにより、顧客企業はより幅広いコミュニケーションをセキュリティと品質を担保した形で記録でき、営業組織全体での共有や改善活動にもつなげられます。

ナレッジワークは、キャリア通話という未開拓領域での音声データ活用に新たな枠組みを築くとともに、全国規模の通信基盤と法人利用の広がりを活かし、営業活動を支える新たな基盤を創出してまいります。

◼️「ナレッジワークAI商談記録」概要

ナレッジワークは現在、現場で働く一人ひとりのイネーブルメント（成果創出や能力向上）の実現を掲げ、セールスイネーブルメントAI「ナレッジワーク」として「ナレッジ」「ワーク」「ラーニング」「ピープル」の4領域でマルチプロダクトを展開・拡充しています。営業領域では、これまで蓄積してきたイネーブルメントメソッドとデータをもとに、営業担当者の様々な仕事を自律的に支援を行うセールスAIエージェントの開発を進めています。

セールスイネーブルメントAI「ナレッジワーク」の主要プロダクトの一つである「ナレッジワークAI商談記録」は、オンライン商談に加え、対面でのオフライン商談も録音・録画し、AIが話者ごとに発言を可視化した文字起こしを実施します。加えて、商談内容の要約やタスク提示、フィードバックを生成し、CRM/SFAに自動入力。他のプロダクトである「ナレッジワークAI商談推進」とのシームレスな連携により、蓄積データの活用精度を高め、営業組織の生産性向上と営業担当者の成長実感・貢献実感の向上を実現します。

◼️株式会社ナレッジワーク 概要

ナレッジワークは「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げ、働く人たちのイネーブルメント（成果の創出や能力の向上）を支援するスタートアップです。働く人たちにイネーブルメントを届け、プロダクトを通じて優れたワークエクスペリエンス（業務体験）を実現するため、現在は主に大手企業を対象に営業支援およびセールスイネーブルメントAI「ナレッジワーク」を中心に開発・提供しています。主にみずほ銀行様、日清食品様など、大手企業を対象に数千名規模で導入され、セールスイネーブルメントを実現するための基盤として選ばれています。

セールスイネーブルメントAIなら「ナレッジワーク」

https://knowledgework.cloud/



所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1神谷町トラストタワー23F

設立日：2020年3月18日

創業日：2020年4月1日

CEO：麻野 耕司

コーポレートサイト：https://knowledgework.com/

採用サイト：https://knowledgework.com/recruit/product