HOLUSベトナム法人AGRIEX社、ベトナム公立ダラット大学と協力覚書（MOU）を締結

株式会社HOLUS

株式会社HOLUS（本社：東京都渋谷区、代表取締役：阿部秀昭、以下「HOLUS（ホーラス）」）は、ベトナム現地法人AGRIEX（アグリエックス）社が、2025年9月8日、ダラット大学施設内にてベトナム公立ダラット大学（所在地：ベトナム・ラムドン省ダラット市、学長：レ・ミン・チエン博士）と包括的な協力に関する協力覚書（Memorandum of Understanding、以下「MOU」）を締結したことを発表いたします。

署名されたMOUを持っての記念撮影（ 左から2人目AGRIEX社取締役 Thai Thi Thao Trang氏、右から3人目ダラット大学副学長 Nguyen Van Ngoc氏）

このMOUは、2024年10月にAGRIEX社とダラット大学生物学部との間で締結された協定覚書（Memorandum of Agreement、以下「MOA」）に基いています。生物学部とのMOAにおいては、共同研究の推進や教育・研修活動の推進、地域社会への貢献等に合意をしております。今回のMOUはバイオテクノロジーおよび先端農業分野の発展を促進し、国際的な協力を強化するとともに、地域社会に貢献するプロジェクトを推進するという共通の考えに基づき締結されました。

AGRIEX社と大学全体との包括的な協力関係を作り、今後の柔軟かつ広範な活動を検討・推進していく基盤を整えるものです。

＜HOLUS 代表取締役 阿部秀昭よりコメント＞

「今回のMOU締結は、生物学部との協定についてあらためて大学全体で確認をされたもので、今後の包括的な協力関係の推進に大きな期待を寄せています。現在既に取り組み中のインターンシップ受け入れや共同研究、技術研修等への大きな後押しになると考えています。将来はより多くの学部と取り組みを実施できるようになることを期待しています。今後もこうした産学連携を推進することで、ベトナムの農業・産業の発展に寄与するとともに、日本との架け橋としての役割を果たしてまいります。」

＜今後の展望について＞

本MOUを締結したことによって、AGRIEXとダラット大学と包括的な協力関係を築く基盤を整えました。現在、生物学部と行っているインターンシップ受け入れや共同研究の取り組みについて、他の学部へと広げられるよう両者で協議を進めていく予定です。各学部の専門性と当社の持つリソース・知見を活かして社会課題や地域課題の解決に取り組んでいきたいと考えています。また、こうした活動を通じて国際教育の拡充、研究成果の社会還元、地域社会への貢献などについても協力の可能性を広げていきます。

両者関係者での記念撮影

HOLUSおよびAGRIEXは、企業理念である 「生産者（農家）が正当に評価される社会の実現」 を目指し、常に生産者と一体となった新たな価値創造に挑戦しています。

この理念の実現には、地域社会との連携と国際的な協力が欠かせません。ダラット大学との協力を通じて、教育や研究の成果を地域や社会に還元し、生産者の地位向上と持続可能な社会の構築に貢献してまいります。

《ダラット大学について》

ダラット大学(Dalat University)は、1958年に設立されたダラット大学(The University of Dalat)を前身として1976年に設立された公立大学で、ベトナム中南部のラムドン省ダラット市に位置します。約14,000人の学生と500名の教員を擁し、教育学、社会科学、人文科学、自然科学、技術・経済学、経営学を含む16学部44学科を展開しています。また、修士課程（11研究科）や博士課程（7研究科）も提供しており、ベトナム中南部の中核を担う総合大学として質の高い教育と研究環境を整えています。

URL：https://dlu.edu.vn/

■ ベトナム現地法人 AGRIEXについて

法人名 ：CONG TY TNHH AGRIEX（英語表記：AGRIEX COMPANY LIMITED）

設 立 ：2020年11月16日

工場操業日：2022年6月23日

所在地 ：Lot E3-KCN, Phu Hoi Industrial zone, Duc Trong Commune, Lam Dong Province, Viet Nam

敷地面積 ：1.4ヘクタール

従業員数 ：300名以上

認証取得 ：FSSC22000認証（2023年3月取得）

事業概要 ：各種冷凍野菜、冷凍惣菜（天ぷら・飲茶等）の製造、農業技術の研究および普及活動

■ ベトナムでの取り組みについて｜SDGs

HOLUSはベトナムにおいて、生産者の生活・地位向上や、子供たちへの食育活動等の学童支援を行っております。日本農家と一緒に、現地のベトナム農家に対して「日本品質の農業」について指導を行うことで生産性および農産物の品質向上を実現しており、生産者の収入・生活の安定にも寄与しています。

《株式会社HOLUSについて》

代表の阿部秀昭は、日本農家と共に10年以上に亘ってベトナムで営農指導を行っており、日本農家の知恵とノウハウを持ち込み「Made by JAPAN」品質での生産を実践しています。2013年に株式会社HOLUSを設立。“畑で考え、畑で作る”をモットーに、農家・生産者の視点で野菜の栽培から加工、輸出入までを一貫して行う食品メーカーです。HOLUSはサスティナブル（持続可能）な農業・食の実現を掲げ、健康な野菜を通じて日本ならびに世界の食の一端に貢献することを目指しています。

＜会社概要＞

会社名：株式会社HOLUS

所在地：東京都渋谷区恵比寿南3丁目4番16号

代表者：代表取締役 阿部秀昭

設 立：2013年4月

資本金：1,100万円

事業内容：食品の企画・開発・輸出入・販売、国内外でのアグリビジネス

URL：https://holus.co.jp