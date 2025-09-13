ネット炎上・風評被害リスクを未然に防ぐ新サービスを提供開始

株式会社ファーストイノベーション

東京都中央区のIT企業『株式会社ファーストイノベーション』（本社：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F、代表取締役社長：木ノ根雄志、以下ファーストイノベーション）は、企業や団体、自治体が直面する誹謗中傷や風評被害、さらにSNSやインターネット上での炎上リスクを包括的にマネジメントする新サービスを開始いたします。

本サービスは、事前予防から事後対応までをワンストップで提供することで、社会的信頼の維持と組織の健全な発展を支援することを目的としています。急速に変化する情報環境において、危機管理の重要性はかつてないほど高まっており、今回の取り組みは地域や社会における安全な情報流通環境の形成にも寄与するものです。

背景：社会的信頼を揺るがすリスクの高まり

近年、SNSやオンラインメディアの普及により、情報の拡散速度は加速度的に増しています。その一方で、事実と異なる風評や誹謗中傷が一度拡散すると、企業や自治体のブランド価値や社会的信用に深刻な影響を及ぼすケースが増加しています。さらに、いわゆる「炎上」は一晩で数万人規模に波及することもあり、従来型の広報体制だけでは迅速かつ的確な対応が難しくなっています。こうした背景を踏まえ、ファーストイノベーションは専門的なリスクマネジメントサービスの提供を開始しました。

サービスの特徴：予防から鎮火までのトータルサポート

本サービスは大きく三つのフェーズに分かれています。第一に「モニタリング」により、ネット上での評判や潜在的リスクを常時検知します。第二に「予防支援」として、炎上を未然に防ぐための広報指針やマニュアル整備をサポートします。第三に「緊急対応」として、万一炎上や風評被害が発生した場合、専門チームが即座に分析・対応し、事態の沈静化を図ります。これにより、クライアントは安心して本業に集中することが可能になります。

他社との差別化ポイント

一般的な誹謗中傷対策サービスは「監視」や「削除」に偏る傾向がありますが、ファーストイノベーションのサービスは「リスクを育てない仕組みづくり」に重点を置いている点が大きな特徴です。平時からの組織体制の強化、関係者教育、情報発信ガイドライン策定など、根本的なリスク耐性を高める取り組みを含めて提供します。また、炎上発生時には心理学や社会学に基づいたコミュニケーション手法を導入し、単なる鎮火対応にとどまらず、信頼回復につなげる戦略を実施します。

期待される効果と社会的意義

この新サービスは、企業や自治体にとって「万一の備え」であると同時に、「日常の安心」を支える基盤でもあります。情報の透明性や健全な対話環境を整えることは、地域住民や顧客との信頼関係を長期的に育むことにつながります。結果として、持続可能な地域社会の発展、業界全体の健全化にも貢献することが期待されます。

今後の展望

ファーストイノベーションは今後、AI技術を活用した炎上予測システムや、海外の情報環境に対応したグローバル版サービスの展開も視野に入れています。社会における情報リスクの多様化に対応し、より安全で持続可能な情報社会を実現することを使命とし、全力で取り組んでまいります。

企業概要

株式会社ファーストイノベーション

所在地：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F

代表者：代表取締役社長 木ノ根雄志

事業内容：クリエイティブ事業／プロモーション事業／マーケティング事業／ソリューション事業／地方創生事業

URL：https://www.f-innovations.co.jp/