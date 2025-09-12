大人気TL作家が描く！【甘くとろける異世界系溺愛ファンタジー】本日より第１・２話先行配信スタート！＜恋＊COMACHI＞／大洋図書

株式会社大洋図書

本日より『呪われ公爵と甘く淫らな契約婚～癒しの令嬢はとろける口づけで愛を注ぐ～』（猫柴／著）第１・２話が、コミックシーモア様で独占先行配信スタートしました。

異世界に転生したヒロインが家族全員から愛される！？新たな溺愛の形を描いた最新作です！ぜひ、お楽しみに♪

■呪われ公爵と甘く淫らな契約婚～癒しの令嬢はとろける口づけで愛を注ぐ～（猫柴／著）

【あらすじ】

――愛だと勘違いするなと言ったくせに

こんな風に求められたら勘違いしてしまうじゃない……

まだ本編が始まる前の小説の世界に伯爵令嬢として転生したカリナ。

前世の推しで義弟のマルセルを死の運命から救い、

クズ夫と結婚せずとも、伯爵家を潰さずに済む方法…

――それは、未来の悪役公爵・クラウスとの「契約婚」！

カリナは公爵家に伝わる呪い「狂症」を鎮めることを条件に、

将来マルセルを殺めるとされるクラウスに契約結婚を申し出る。

「狂症」を鎮めるためには「神力」を持つものとの身体的接触が必要。

それは、愛のないふたりが肉体関係を結ぶということで…!?

【異世界×契約婚×悪役公爵】溺愛ファンタジー

『恋＊COMACHI 先行＆新作記念フェア』対象作品が無料など9月12日(金)～9月25日(木)まで

小説の中に転生したカリナは、本編が始まる前にやらなきゃいけないことが盛りだくさん前世の推しであるマルセルを救うためカリナはクラウスに会いに行く…契約結婚を申し込む……が！？クラウスの病を抑えるにはカリナの「神力」＝「身体的接触」が必要で…！？

コミックシーモア様にて独占先行配信中！

https://www.cmoa.jp/campaign/pickup/250912_tnkamki/

毎月、第２金曜日配信！

面白くてエッチな作品が続々登場予定です！お楽しみに♪

【公式HP】https://koicomachi.shiori-on.com/(https://koicomachi.shiori-on.com/)

【公式X】https://x.com/koi_comachi(https://x.com/koi_comachi)