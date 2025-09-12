【いーふらん】新執行役員就任のお知らせ

株式会社いーふらん

株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 鹿村大志、以下いーふらん）は、2025年8月12日（火）付で、2022年度新卒入社の2名を含む11名を執行役員に任命し、新たな経営体制を発足いたしましたのでお知らせいたします。

本組織編成により組織基盤を強化し、ガバナンスの一層の徹底、迅速な意思決定、そしてさらなる事業成長を見据えた新たな経営体制のもと、事業活動を推進してまいります。

また、いーふらんの未来を担う若手を積極的に登用し、未来志向を持った持続可能な体制を築いてまいります。





新任執行役員

横山 美智枝 - 商品管理本部 貴金属・地金管理部 部長

荒井 滝英 - 商品管理本部 美術品・骨董品管理部 部長

本郷 元将 - 経営管理本部 労務部 部長

坪山 潤 - 車両管理部 部長 兼 ゼネラル事業本部 観光バス事業部 部長

佐藤 健斗 - リテール営業本部 出張営業部 部長補佐

比嘉 瑞姫 - ゼネラル事業本部 ゴルフ事業部 部長

江崎 昇汰 - FC事業本部 加盟店開発営業部 部長代行

神田 純 - 市場運営本部 渉外部 部長代行

岡田 大志 - 人事本部 新卒人事部 部長補佐 兼 中途人事部 部長補佐

緒方 悠真 - ゼネラル事業本部 マリン事業部 部長代行

古川 友朗 - リテール営業本部 店舗営業部 エリアマネージャー

いーふらんの未来を担う若手を積極的に登用



今回の新体制では、2022年度新卒入社の2名が新執行役員に就任いたしました。

いーふらんでは、若手の成長を支援する研修制度に加え、年功序列にとらわれず、公平に成果を評価する制度を整えております。その結果、多くの若手社員が重要なポジションを担い、各分野で活躍しております。



今回執行役員に就任した2名も、新卒内定者向け研修「早期キャリアアッププログラム」からキャリアをスタートしました。若手ながらも圧倒的な成果を出し続け、常に最前線で挑戦を重ねてきた実績が評価され、今回の抜擢につながりました。



いーふらんは「1兆円企業」を目指しています。その実現には挑戦心あふれる若い力が不可欠です。今後も新卒採用を強化し、社歴に関係なく能力次第で活躍できる環境を築き上げてまいります。



https://e-fran-recruit.jp/

いーふらんってどんな会社？



◆当社は3兆円規模に成長しているリユース業界の中で、ブランド品・高級宝飾などの高価買取店「おたからや」を運営している企業です。リユース業は『地球にやさしいエコビジネス』であり、社会貢献度が高い事業として昔から広く世の中から支持されておりました。特に昨今の不安定な景気情勢のなかでは景気の影響を非常に受けにくい業界として注目を集めています。



◆業界成長率が130%の中、当社の成長率は直近5年で700%と業界の成長をけん引し続けている企業です。従業員1,670人を抱えるまでに成長しております。業績も創業から25年間連続して成長を成し遂げており、2024年6月期は売上840億円を達成いたしました。

◆「おたからや」は業界トップの出店数（全国1,500店舗）を誇り、Google口コミ4.8（※）を獲得しお客様からの信頼も厚く頂戴しております。

※2025年7月1日～7月15日の直営店（355店舗）にいただいた評価をもとに出した結果です。



◆その他にもヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業など「価値」を未来に繋ぐハブとなる事業展開をしています。

【株式会社いーふらんの概要】

社名：株式会社いーふらん

設立年月：2000年3月

代表取締役会長 渡辺 喜久男

代表取締役社長 鹿村 大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：

リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや(https://www.otakaraya.jp/)」、ヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森(https://onkatsu-fitness.jp/)」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-(https://e-swing-premium.jp/)」、フランチャイズ事業(https://franchise.otakaraya.net/)、オークション事業(https://www.otakaraya.jp/lp_page/auction/)、不動産事業(https://mm-property.jp/)

本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社いーふらん 広報担当：八重倉

TEL：045-330-4410



