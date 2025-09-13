【前編】『年代別動画調査2025』生活に溶け込む動画、その世代別利用実態を追う（動画制作マッチングサイト『一括.jp』調べ）

株式会社eclore

動画コンテンツはいまや私たちの日常に欠かせない存在となり、移動中のスキマ時間から自宅でのリラックスタイムまで、あらゆるシーンに浸透しています。かつては娯楽のために楽しむものでしたが、近年ではニュースや学習コンテンツを通じて情報を得たり知識を深めたりする手段としても活用され、その役割は大きく広がりつつあります。

こうした背景を踏まえ、動画・映像制作会社を紹介するBtoBマッチングサイト『一括.jp』（https://emeao.jp/ikkatsu-column/videoproduction_choose/(https://emeao.jp/ikkatsu-column/videoproduction_choose/) ）では、10代から70代以上までの男女700名を対象に調査を実施しました。本調査では「動画視聴頻度」「好まれるジャンル」「利用デバイス」という3つの観点から、世代ごとに異なる動画利用の実態を浮き彫りにしています。

これから動画施策を検討する企業にとっても、すでに実践している企業にとっても、世代別の視聴スタイルを把握することは、戦略を考えるうえで欠かせない重要なヒントになるはずです。

監修者：杉本 貴之（Takayuki Sugimoto）

- 10代と20代では「1日に何度も動画を視聴する」割合がそれぞれ59％、46％と非常に高く、動画視聴が日常生活の一部となっていることが分かります。- 特に10代は、ほとんどの層が日常的に動画を楽しんでおり、他の年代に比べて突出した利用傾向を示しています。加えて20代も高い頻度で利用しており、若年層にとって動画視聴は生活リズムに深く組み込まれているといえるでしょう。- 30代から50代にかけては、「1日に何度も」と答えた割合が徐々に下がり、代わりに「ほぼ毎日1回は視聴する」が20％前後を占めています。これは、仕事や家庭の生活リズムの中で、頻繁に視聴する時間は限られるものの、日常的に動画を取り入れる習慣が定着していることを示しています。- また、週に数回視聴するという回答も一定割合見られ、若年層ほどではないが安定的な利用があると解釈できます。- 60代以上になると「ほとんど視聴しない」という回答が29％（60代）、35％（70代以上）と高くなり、利用の低下が顕著です。- しかし一方で、毎日視聴する層も一定数（約2割程度）存在し、高齢層の中でも積極的に動画を取り入れる人と、ほとんど利用しない人とで二極化している傾向が見られます。デジタルデバイドの影響や生活習慣の違いが反映されていると考えられます。(注1) 本設問は複数選択式ですが、選択肢は3つまでに制限しています。これにより、よく視聴する動画のジャンルをより明確に把握できるようにしています。- エンターテインメント系の動画（バラエティ・ドラマ・アニメ・映画など）は、10代及び30代から60代まで約半数が視聴しており幅広い世代にとって最も共通性の高い“定番コンテンツ”といえるでしょう。- 一方、70代以上では23％と大きく下がっています。- 若年層では、10代の「音楽関連」（58％）や「ゲーム」（32％）、「Vlog・日常動画」（31％）といったジャンルが強い支持を集めています。これらはいずれもSNSやYouTubeとの親和性が高く、自己表現やコミュニティとのつながりに直結する点が特徴的です。- これに対し、中高年層では「ニュース・時事問題」が50代以降で急増し、70代以上では48％に達している点が目立ちます。- また、「スポーツ」は高齢層で比率が上がっており、世代が進むにつれて娯楽よりも現実的・社会的な内容を求める傾向が強まっていることがうかがえます。- 「教養・学習系」の動画はどの年代でも10～20％前後にとどまり、突出して高い世代は見られません。ただし70代以上では21％とやや高めの数値を示しており、他世代とは異なるニーズを反映している可能性があります。- 日常的にニュースやスポーツを視聴する層が多い中で、知識を深めるための動画を利用する傾向は、高齢層の新しい学びや余暇のスタイルとして注目できます。- また、「その他」に分類された動画は各世代で一桁台にとどまり、特定の大ジャンルに比べるとニッチな領域に過ぎませんが、逆に言えば視聴者の関心が細分化し、多様なジャンルが小規模ながら支持を集めていることを示しているといえるでしょう。

株式会社ecloreにて年間120社超のSEOコンサルを担当。SEO分野で培った分析力と多数の企業との豊富なコミュニケーション経験を活かし、消費者の購買行動や市場動向を深く理解。

一次情報に基づくコンテンツの監修を通じ、信頼性が高く質の優れた情報発信を積極的に行っている。

【保有資格】SEO検定1級、Googleアナリティクス認定資格

調査概要

調査日： 2025年8月8日

調査対象地域： 全国

調査機関： Freeasy

調査方法： オンラインアンケート調査

調査対象・人数： 15～99歳の男女700人

