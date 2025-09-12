ひとり人事かつ兼務体制のなか、採用目標達成！静岡県の総合不動産企業ヨシコン株式会社の導入事例を公開。

株式会社アールナイン

企業の採用、人材育成を支援する株式会社アールナインhttps://r09.jp/ （本社：東京都港区、代表取締役：長井亮 以下、アールナイン）はヨシコン株式会社https://www.yoshicon.co.jp/ （本社：静岡県静岡市、代表取締役：吉田尚洋 以下、ヨシコン）の導入事例を8月に公開いたしました。当社の「スカウト送信」、「カジュアル面談」、「インターンシップ」、「日程調整」といった採用全体の多方面な支援により、採用担当者が一人かつ別業務との兼務体制の中でも、目標採用人数である内定承諾数4名を達成しました。

◆導入前の課題

ヨシコンではサービス導入以前は新卒採用を2名体制で行っていましたが、担当者の退職により採用担当者がひとりの体制に。唯一の担当者も他の業務と兼務していたため、選考に十分な時間を割けない状況でした。また、本社の所在地が静岡県のため、県内の学生だけでなく、静岡出身の県外在住学生とも接点を持てるような母集団形成をしたいという思いがありました。

◆ご支援内容

主に、「スカウト送信」、「カジュアル面談」、「インターンシップ」、「日程調整」のご支援を行いました。

スカウト送信では、月に40通程の送信を代行しスカウト送信にかかる工数不足を解消。毎月継続的に送信できるようになったことで、安定した母集団形成を実現しました。

スカウト承認後の初回接点であるカジュアル面談では、例年より件数が増えましたが滞りなく対応を進めました。

インターンシップでは、企画・運営が初めてのご担当者に伴走し、事前準備だけでなく当日の進行までをまとめてご支援。日程調整では、エントリーやスカウト承諾直後の“学生の関心が高いタイミング”に迅速に対応し、温度感が高いうちに次の選考にご案内できるよう細かくフォローしました。

◆導入後の効果・ご支援への評価(採用ご担当者様より)

内定承諾者4名で当初の採用目標に到達しました。

効果としては、採用担当が一人だったため、「時間的なゆとり」が生まれたことが一番大きいです。

採用だけではなく、他業務も兼任している中で、すべてを自分ひとりで回すのは限界があります。

「このままじゃ学生とちゃんと向き合えない」と感じていたときに、アールナインの手厚い支援は本当に心強かったです。困ったときに相談できる相手がいるというだけで、気持ちの余裕がまったく違いました。

また、学生から「一人ひとりをしっかり見てくれていると感じた」という声をもらえたのも印象に残っています。他社では流れ作業のように感じた面接が、弊社では丁寧に向き合ってもらえたと感じたようで採用の手応えを感じました。

特にアールナインが送るスカウト文章は、「私だったら絶対こんなこと書けないな」と思うような素敵な内容で。私が学生さんに伝えたい思いをしっかり汲み取り、一人ひとりに丁寧に向き合ってくださっているのが伝わってきて、ありがたかったですね。

採用目標の“数字”だけでなく、“どんな学生とどんな関係性を築けたか”という質の部分でも、良い結果につながった一年だったと感じています。

