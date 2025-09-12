株式会社グッドバトン、国際規格に基づくISMS認証を取得

株式会社グッドバトン

株式会社グッドバトン（本社：東京都中央区、代表取締役：園田正樹）は、このたび、国際標準規格 ISO/IEC 27001:2022 / JIS Q 27001:2023 に準拠した ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）認証を正式に取得いたしました。

背景と目的

グッドバトンは、お客様からお預かりする重要な情報を、日々のサービス運営の中で適切かつ安全に管理することを最優先の使命としています。特に子どもや子育てに関わる情報は特に取り扱いに注意が必要なものであり確実に保護することが事業の根幹を支える信頼の基盤ともなります。こうした背景を踏まえ、より安心と信頼の置けるサービス提供ができるよう、国際標準規格に準拠したISMS認証を取得しました。

認証の内容

認証規格：ISO/IEC 27001:2022 / JIS Q 27001:2023

認証番号：IS 823391

認証機関：BSIグループジャパン株式会社

認証取得日：2025年7月8日

初回登録日：2025年7月8日

最新更新日：2025年7月8日

有効期限：2028年7月7日

適用範囲：開発部及びカスタマーサービス部における以下の業務

・病児保育施設の検索・予約サービス

・病児保育施設の運営コンサルティング

CEO 園田正樹からのコメント

ISMSの取得は、子育てに関わる大切な情報をお預かりする企業としての責任を、あらためて形にしたものです。寄せられる一つひとつの情報は、保護者や子どもたちの安心や選択に直結しています。その重みを胸に、全社員が高い意識で、安全で信頼されるサービスの提供に努めてまいります。

会社概要

株式会社グッドバトン

産婦人科医の園田正樹により2017年設立。2020年に病児保育事業を保護者、施設、自治体の三方で支援するサービスとしてあずかるこちゃんをリリース。「それぞれの子育てを歓迎する社会へ。」をビジョンに掲げ、病児保育事業にとどまらず「産む」「育てる」そして「育つ」が関わる領域を包括的に支援することを目指しています。

代表取締役：園田正樹

所在地：東京都中央区築地6丁目7-11-901

設立年月日：2017年7月7日

事業内容：病児保育や産後ケアの検索・予約サービス、病児保育室の経営コンサルティング

https://goodbaton.jp