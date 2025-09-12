スパイダープラス、iOSDC Japan 2025にゴールドスポンサーとして協賛、出展のお知らせ

スパイダープラス株式会社

建設DXサービス「SPIDERPLUS」を提供するスパイダープラス株式会社は、2025年9月19日（金）から21日（日）に開催されるカンファレンス、iOSDC Japan 2025にゴールドスポンサーとして協賛、ブース出展もいたします。

iOSDC Japan 2025は、iOS関連技術をコアテーマとしたソフトウェア技術者のためのカンファレンスです。

当社では本年、ブース出展に加えて、レギュラートークでの登壇も行います。

ブースでは、「SPIDERPLUS」の展示や操作のほか、開発に携わっているエンジニアと直接コミュニケーションをとることも可能です。是非、お越しください。

【iOSDC Japan 2025 開催概要】

開催：2025年9月19日（金）～ 9月21日（日）

場所：有明セントラルタワーホール＆カンファレンス+ニコニコ生放送

公式ウェブサイト：https://iosdc.jp/2025/

チケット購入や料金、タイムテーブルなど詳細は公式ウェブサイトをご覧ください。

当社は、2011年9月より建設DXサービス「SPIDERPLUS」をiOSで提供しております。

人手不足や長時間労働などの課題が長く続く建設業界に対し、サービスを通じた課題解決にお客様と約15年にわたって取り組んでまいりました。

開発・改良を継続することができたのは、ミッションに共感したエンジニアの参画により開発組織が強化されたことや、エンジニアに学習の機会を幾度となく与えてくださった技術者コミュニティの発展によるものに他なりません。

今回ゴールドスポンサーとして協賛することによって、当社がアイデンティティとして掲げる「&Co.＝共に」の一環としてコミュニティに対する感謝の表明と、今後一層の発展に対し、少しでも寄与することになれば幸いです。

【技術ブログでも最新情報を更新中】

iOSDC2025の協賛や、ブース出展内容についてはSPIDERPLUS Tech Blogでも公開しています。

イベントご来場と併せてご覧ください。

◆建設SaaS「スパイダープラス」のエンジニアとデザイナーのブログ

https://techblog.spiderplus.co.jp/