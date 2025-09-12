人気コスプレイヤー・グラドルが夢の共演！『えちえち装甲女子写真集』2025年9月30日発売に先駆け先行カット公開&お渡し会開催決定！

株式会社玄光社

株式会社玄光社(本社：東京都千代田区)は、『えちえち装甲女子写真集』（カメラマン：満茶／KAPPA モデル：天川星夏／美東 澪／るたぴ／南ななせ）を、2025年9月30日(火)に発売します。

大人気『えちえち』シリーズ最新作は戦闘×ビキニ×美女！

『えちえち装甲女子写真集』2025年9月30日発売

玄光社の人気オムニバス写真集シリーズの最新作として挑戦したテーマは「戦闘×ビキニ×美女」。その名に相応しいモデルである天川星夏、美東 澪、るたぴ、南ななせの4名が夢の共演。攻撃力MAXなのに、守備力はゼロに等しい「えちえち」な装甲ビキニに身を包んだ、シリーズ史上最大の露出といえる圧巻の一冊となっています。

発売記念イベントとしてお渡し会を開催！

本書の発売を記念したお渡し会イベントを、10月13日（祝・月）に東京・書泉ブックタワーにて開催が決定しました。

当日は第一部と第二部に分かれ、天川さん、美東さん、るたぴさんの3名が出演。チェキや撮影タイムなど豪華な購入特典も盛りだくさんの内容となっています。現在予約受付中でございますが、数に限りがございますのでお早めにお求めください。

- 書泉ブックタワー 告知ページ

https://t.livepocket.jp/e/da59h

さらに“アクスタ付き”写真集の受注生産が決定！

また、書泉とのコラボ企画として「オリジナルアクスタ付き写真集」の発売が決定しました。

限定デザインのアクリルスタンドはここでしか手に入らない完全受注生産。家に飾るもよし、持ち運んで一緒に出かけるもよし、ファン必携のアイテムとなっております。

詳細は書泉オンラインショップよりご確認ください。

https://x.gd/0gcRD

さらにさらに“アザーカット付き”電子版の配信決定！

本書に収めきれなかったアザーカットが16ページ分収録された電子版も、紙版と同じく9月30日に同時発売となります。こちらは本日ただいまより予約開始となりますので、合わせてお楽しみください。

- 予約はこちら：https://amzn.to/46A0Bks【本書概要】

タイトル：えちえち装甲女子写真集

発売日：2025年9月30日全国発売

判型：B5判並製・128頁

定価：本体3,000円＋税

ISBN：978-4768330746

出版元：株式会社玄光社

Amazon販売ページ：https://amzn.to/45KIIiG

【会社概要】

商号：株式会社玄光社

所在地：〒102-8716 東京都千代田区飯田橋4-1-5

設立：1931年

事業内容：出版

URL ：https://www.genkosha.co.jp