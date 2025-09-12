クラスメソッド、Snowflake「Rising Star Partner of the Year」を受賞

クラスメソッド株式会社

クラスメソッド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：横田 聡、以下 クラスメソッド）は、Snowflake合同会社より「Rising Star Partner of the Year - Japan」を受賞いたしました。本アワードは、Snowflakeエコシステムにおいて急速に台頭し、顕著な成功を収めたパートナー企業に贈られる賞です。



「Rising Star Partner of the Year」は、Snowflakeとの連携において急速に台頭しているパートナー企業の中から、目覚ましい成功を収めた企業を表彰するものです。クラスメソッドは、Snowflakeへの多大な貢献、迅速な能力向上、そしてSnowflake AI Data Cloudへの強いコミットメントが評価され、今回の受賞となりました。

特に、目覚ましい成功と前年比での顕著な成長、さらに影響力の大きいマーケティング活動が高く評価されました。クラスメソッドは、AWSのトップセラーとしての確固たる地位を基盤に、Snowflakeの新規顧客獲得を力強く推進し、エコシステムにおける将来のリーダーとしての地位を確立しています。

■今後の展望

クラスメソッドは、Snowflakeの技術を活用し、様々な業界のお客様のデータ活用基盤を最適化してきました。パーソナライズされた顧客体験の創出や予測分析モデルの開発など、SnowflakeとAWSの強みを組み合わせたソリューションで、クライアントのビジネス課題解決を支援しています。

今回の受賞を機に、Snowflakeとの連携をさらに強化し、データの民主化と高度な分析基盤の構築を通じて、お客様のビジネス価値創造に貢献してまいります。

■Snowflakeパートナーとしての取り組み

クラスメソッドは、Snowflakeの導入時のPoCの支援から、環境構築、運用保守まで一気通貫で支援します。2019年に国内初のSnowflakeソリューションパートナーとして認定されて以来、Snowflake導入実績を積み重ね、2022年には「SnowPro Award 審査員特別賞」を受賞しています。在籍するエンジニアメンバーが「Snowflake Data Superheroes」に4年連続選出されるなど、高い技術力が認められています。

Snowflake関連サービス:

https://classmethod.jp/partner/snowflake/

AWS / Snowflakeデータ活用基盤構築・運用サービス:

https://classmethod.jp/services/data-aws-snowflake/

【クラスメソッドについて】

クラスメソッド株式会社は、アマゾン ウェブ サービス（AWS）をはじめ、データ分析、モバイル、IoT、AI／機械学習など、クラウドネイティブな技術領域を中心に、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援する技術パートナーです。

AWS支援では、2015年から継続して最上位パートナーに認定され、これまでに国内の最優秀パートナーを表彰する「AWSコンサルティングパートナー・オブ・ザ・イヤー」を4度受賞。2022年にはグローバル最優秀パートナーとして「SI Partner of the Year」を受賞、翌23年にもファイナリストとなり、名実ともに世界トップクラスのAWSパートナーです。 これまでに支援してきた企業は約5,000社、管理・構築を支援したAWSアカウント数は累計35,000件以上にのぼります。エンジニアによる技術発信文化にも力を入れており、オウンドメディア「DevelopersIO」では5万本を超える技術記事を公開。また、技術者向けナレッジ共有プラットフォーム「Zenn」も運営し、技術コミュニティの発展にも貢献しています。 「すべての人々の創造活動に貢献し続ける」という理念のもと、お客様の事業価値向上につながる最適な技術を提案してまいります。

本社所在地： 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー26階

代表者 ： 代表取締役社長 横田 聡

事業内容 ： クラウド導入支援、ビッグデータ基盤構築、モバイルアプリ開発、LINE技術支援、AI／機械学習技術支援

オフィシャルサイト ： https://classmethod.jp/

技術ブログ「DevelopersIO」： https://dev.classmethod.jp/

技術情報コミュニティ「Zenn」：https://zenn.dev/

Facebookページ ：https://www.facebook.com/classmethod/

公式YouTubeチャンネル ： https://www.youtube.com/c/classmethod-yt/

※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。