エポスカードで10%OFF！「マルイ」「モディ」全店、マルイのネット通販にて『マルコとマルオの10日間』開催！

株式会社丸井グループ

株式会社丸井（本社：東京都 中野区、取締役社長：青野 真博）は、2025年9月20日（土）～9月29日（月）の10日間、マルイ・モディ全店およびマルイのネット通販「マルイウェブチャネル」にて、エポスカード会員ご優待キャンペーン『マルコとマルオの10日間』を開催いたします。期間中、エポスカードのクレジットでのお支払いで、10％OFFにてお買物いただけます。

■おトクがたくさん！『マルコとマルオの10日間』

『マルコとマルオの10日間』は、「マルイ」「モディ」、マルイのネット通販「マルイウェブチャネル」でのお買物、お食事、サービスが、エポスカードのご利用で10%OFFとお買い得になる会員ご優待キャンペーンです。

なお、エポスカードをお持ちでないお客さまも、お買物時の新規ご入会で10%OFFでお買物いただけます。さらにご入会特典として、2,000円分のクーポンをプレゼントいたします。



マルイのネット通販「マルイウェブチャネル」は「マルイ」「モディ」全店に先行して、9月20日（土）0:00より『マルコとマルオの10日間』がスタート。Webでご購入のお品物は、お客さまのご都合に合わせてマルイ店舗でもお受け取りいただけるので、配送を自宅で待つ必要がなく、とっても便利！しかも配送無料！

ぜひ、「マルイウェブチャネル」でもおトクなショッピングをご利用ください。

■『マルコとマルオの10日間』開催概要

開催期間：2025年9月20日（土）～9月29日（月）

開催店舗：マルイ・モディ全店、マルイのネット通販「マルイウェブチャネル」

※一部割引対象外のショップ・商品がございます

▼『マルコとマルオの10日間』の詳細はこちら

https://www.0101.co.jp/maruko/

▼エポスカード

https://www.eposcard.co.jp/admission/index.html

▼マルイウェブチャネル

https://voi.0101.co.jp/voi/

▼店舗受取

https://voi.0101.co.jp/voi/content/01/pc/webshop/delivery-shop/index.html

▼丸井

https://www.0101.co.jp