【新宿伊勢丹初個展】『福山小夜 作品展～私は私でしかない～』9/21日作家来場決定！桑田佳祐氏（サザンオールスターズ）の１stソロアルバムの強烈なジャケットを手掛けた福山氏の「今」を感じて。

株式会社アートプリントジャパン『この青を、あなたへ。』

福山小夜、初の新宿伊勢丹での個展。

フリーランスのイラストレーターとしてコマーシャルやエディトリアルで幅広く活動してきた

福山氏の今。

そのすべては「青」に満たされています。

なぜ、青なのか。

それは、作家自身が孤独や不安の闇に沈むとき、

いつも手を差し伸べ、描く力を与えてくれた「救いの色」だから。

具象から抽象へと表現の幅を広げ、新たな境地で向き合った青。

そこには、作家自身の葛藤、希望があふれ出している。

そして

この青が、今を生きるあなたの心を映し、明日への小さな光となることを信じて。

初の新宿伊勢丹での個展開催がとても刺激的だと喜びを語る福山氏。

今展開催をきっかけにインスパイアされた原画も新たに初登場。

長いキャリアを経て、更に輝く福山小夜の

新たな挑戦の始まりを感じてください。

photo by 福山小夜 1988年発売当時話題となった、桑田氏のソロアルバムのジャケットイラストは今も色あせない傑作！

■限定3名様 似顔絵イベント開催■

■似顔絵オーダー会

日時：9月21日(日) 午後1時～／午後2時～／午後3時～ ※各枠1名さま

価格：A4サイズ 税込110,000円（額装込み）

納期：約2ヶ月後

その他：当日、お写真を数枚ご持参ください。（もしくは当日撮影させて頂きます。）

予約：伊勢丹新宿店 本館6階 アート＆フレーム 03-5379-2094 へお申込みください

似顔絵 サンプルイメージ似顔絵 サンプルイメージ

福山小夜

日本の画家・イラストレーター

略歴

1951年、奈良県に生まれる。1977年、フリーランスのイラストレーターとしてコマーシャルやエディトリアルで幅広く活動する。ショップ&ギャラリー「VENUS FACTORY厩(うまや)」長野県に設立。



991年 バルセロナ遊学、ピカソゆかりの４GATS(クワトロガッツ)で油画の個展「タウロマキア（闘牛）」

1996年 フランスの曲馬団ジンガロを訪ね、油画「ジンガロ」シリーズを制作、2000年発表1998年 ロンドン遊学

1988年 リリースのサザンオールスターズ 、桑田佳祐氏のソロアルバムのジャケットのイラストを手掛ける

2005年 ギャラリーアッドドゥ「EQUUS～馬～」

2007年 ギャラリースュール・ミュール「福山小夜作品展 プロジェクトアズール「青の絵画」」個展 ワークショップ「青の絵画塾」開講



出版・挿画多数

『冬の旅人 高倉健の肖像』（集英社 1988年）画：福山小夜／文：沢木耕太郎

『突風：女であること生きること』（講談社 1993年）福山小夜

『空の画廊』（集英社 1996年）著・伊集院静／画・福山小夜

2000年SAYO FUKUYAMA 版画集『男の肖像 高倉健の世界』（加藤史郎版画工房／星田版画工房）

2001年『Zingaro』油彩集

2016年『琥珀の夢--小説、鳥井信治郎と末裔』伊集院静 作／福山小夜 挿画 日本経済新聞に連載

2021年『ミチクサ先生』伊集院静 作／福山小夜 画 日本経済新聞に連載

2023年『君のいた時間 大人の流儀Special』（講談社）伊集院静 著／福山小夜 挿画

インテリアにもモダンさとあたたかさをプラスして。空間を一瞬にして変えるパワー で模様替えも。

