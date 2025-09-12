Cloudera株式会社

あらゆる場所のデータにAIを提供する唯一の企業 Cloudera(https://www.cloudera.com/)株式会社（所在地：東京都中央区、社長執行役員 山賀裕二）は本日、IDC APAC MarketScapeの「Unified AI Platforms 2025 Vendor Assessment（統合AIプラットフォーム 2025年ベンダー評価）」においてリーダーに選出されたことを発表しました。IDCは、生成AIやエージェント型ワークフローを最新の形で統合し、企業向けのガバナンス、セキュリティ、運用機能を兼ね備えた包括的なプラットフォームを提供するClouderaの能力を評価しました。

Clouderaアジア太平洋・日本担当 シニアバイスプレジデントのリマス・リム（Remus Lim）は次のように述べています。「IDCからリーダーに選出されたことは、『あらゆる場所のデータにAIを提供する』という当社のビジョンを裏付ける大きな節目となります。企業は現在、イノベーションの加速と同時に信頼性やコンプライアンスを確保するという二重の課題に直面しています。Clouderaは、この両立を支援できる独自の立場にあり、生成AIやエージェント型AIを大規模にかつ責任を持って導入するために必要な透明性、セキュリティ、スケーラビリティを提供します」

Clouderaの日本リージョナル・バイスプレジデント（RVP）兼カントリーマネージャー（社長執行役員）、山賀裕二は次のように述べています。「このたびIDCより、統合AIプラットフォーム分野におけるリーダーとして評価いただいたことを大変光栄に思います。日本企業でも生成AIやエージェント型AIの活用ニーズが高まっていますが、最高水準のセキュリティとガバナンスを維持することは依然として大きな課題です。Clouderaは、オンプレミスからクラウド、エッジまで幅広い環境において責任あるAIの導入を可能にすることで、この課題に対応しています。今後も国内企業が安心してイノベーションを進められるよう、AI活用とデータ戦略の推進に尽力してまいります」

Clouderaのプラットフォームは、規制の厳しい複雑な環境において責任あるAIの活用を拡大・推進できるよう設計されており、金融サービス、通信、ヘルスケア、行政などの業界を支援しています。IDCは、Clouderaの強みとして以下の点を挙げています：

- ガバナンスとセキュリティ：きめ細かなポリシー、監査証跡、コンプライアンス対応を備えた強固なフレームワーク。- 運用型AIとエージェント型ワークフロー：データエンジニアリング、MLOps/LLMOps、生成AIのオーケストレーション、可観測性を備えたエージェント型ワークフローまでをカバーするエンドツーエンドの機能。- イノベーションとエコシステム：Verta、Octopai、Taikunといった戦略的買収や、NVIDIA、Cohere、Anthropic、Mistral、AWS（Bedrock）、Dell、CrewAIとの戦略的パートナーシップによる機能拡張。- アクセシビリティ：技術者・ビジネスユーザー双方がAIを迅速に構築・導入・管理できるローコード／ノーコード対応のAI Studio。

すべての企業は、信頼性、セキュリティ、コンプライアンスを損なうことなくAIを活用するプレッシャーにさらされています。機密データを保護する金融機関から、責任ある形でAI導入を進める医療機関に至るまで、組織にはスピードとコントロールの両立を実現するプラットフォームが必要です。IDCによる今回の評価は、Clouderaがそのバランスを提供できる最有力な選択肢の一つであることを示しています。

Clouderaは、研究開発に積極的な投資を続けており、世界の従業員のほぼ半数がエンジニアリングに従事しています。今回の評価は、当社が急速なイノベーションを遂げてきた時期を背景にしたものです。具体的には、AIエージェントを構築・導入するための「Cloudera AI Workbench」、大規模かつコスト効率の高い生成AIを実現する「Cloudera AI Inference」、AIライフサイクル全体でコンプライアンスと透明性を確保するガバナンス機能の拡充などが挙げられます。さらに、Verta（運用型AI）、Octopai（自動データリネージ）、Taikun（クラウドネイティブのインフラ管理）といった戦略的買収により、「AIをあらゆるデータに届ける」能力が一層加速しました。

IDC MarketScapeは、ベンダーの能力と戦略の両面を評価し、急速に進化するAIプラットフォーム市場に対する包括的な見解を企業に提供します。レポート全文については、こちら(https://my.idc.com/getdoc.jsp?containerId=IDC_P46175&algoliaQueryID=&indexName=)からご確認いただけます。

Cloudera について

Clouderaは、あらゆる場所に存在するデータにAIを提供する唯一のデータ＆AIプラットフォーム企業として、大手企業から高い信頼を得ています。実績あるオープンソース基盤を活用し、パブリッククラウド、データセンター、エッジを統合する一貫したクラウド体験を提供します。ビッグデータのパイオニアとして、Clouderaは企業があらゆる形態のデータを100%活用し、AIを適用するとともに制御できるよう支援します。これにより、統合されたセキュリティとガバナンス、そしてリアルタイムの予測的インサイトを提供します。世界中のあらゆる業界の大手組織が、意思決定の高度化、収益性の向上、脅威への対策、そして人命の保護のために、Clouderaを活用しています。

詳細については、 ホームページ(https://jp.cloudera.com/)をご参照、 Facebook(https://www.facebook.com/ClouderaJP/) および X(https://x.com/ClouderaJP) をフォローください。Clouderaおよび関連するマークは、Cloudera Inc.の商標または登録商標です。その他の企業名および製品名は、それぞれの所有者の商標である可能性があります。

【免責事項】IDC MarketScapeのベンダー評価は、特定市場における技術・サービス提供者の競争力を俯瞰的に示すことを目的としています。本調査は、定性的および定量的な基準に基づいた厳密なスコアリング手法を用いており、各ベンダーの市場における位置付けを一つの図で表しています。IDC MarketScapeは、技術提供者の製品・サービスの提供内容、能力と戦略、現在および将来の市場での成功要因を比較するための明確なフレームワークを提供し、技術購入者に対して現行および将来のベンダーの強みと弱みを360度の視点から評価できるようにします。