【資金調達＆ファン獲得を支援】合同会社GU経営総合事務所とパートナー契約を締結

1.提携内容

本提携により、弊社は、合同会社GU経営総合事務所の事業成長を目指すクライアント（以下、「クライアント企業」）に対して、事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「セキュリテ」の仕組みを提供します。

クライアント企業は、「セキュリテ」の仕組みを活用することで、資金調達と同時に支援者（ファン）を獲得し、ブランド認知の向上や新規顧客の開拓を促進することが可能となります。

2.提携の背景

近年、事業成長を目指す中小企業において、多くの中小企業が「後継者課題」・「販路拡大」・「資金繰り」・「設備投資」等の様々な経営課題を抱える中、金融機関からの融資に加えて、新たな資金調達の手段を求めるニーズが高まっています。

「セキュリテ」は、単なる資金調達手段ではなく、支援者との直接的なつながりを生み出すことでファンを増やせる仕組みが特徴です。クライアント企業は、資金調達と同時にファンを獲得するため、長期的な事業成長につなげることが可能となります。

3. 合同会社GU経営総合事務所 について

会社名： 合同会社GU経営総合事務所 （URL：https://www.amay.jp/）

代表者： 代表社員 木野 英明

本社所在地：東京都大田区蒲田5-21-13-B2

事業内容： サブスク型の社外CFOサービス、資金調達支援、スタートアップ支援

