クラウドストライク合同会社

※この資料は米国にて2025年8月27日に発表されたプレスリリース(https://www.crowdstrike.com/en-us/press-releases/crowdstrike-to-acquire-onum/)の抄訳です。



クラウドストライク(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/)（NASDAQ：CRWD）は本日、リアルタイムのテレメトリパイプライン管理におけるパイオニアであるOnum(https://onum.com/)を買収する意向を発表しました。この買収により、Falcon(R) Next-Gen SIEM(https://www.crowdstrike.com/platform/next-gen-siem/)は、エージェント型のセキュリティおよびIT運用のための決定的なデータ基盤へと進化し、オンボーディング時の障壁を解消するとともに、自律的な検知機能を提供します。

クラウドストライクのCEO兼共同創業者であるジョージ・カーツ（George Kurtz）は次のように述べています。

「当社の次世代SIEMは、最新のSOCの基盤となるエンジンにたとえることができます。そのエンジンを動かす燃料がデータです。Onumはパイプラインおよびフィルターとしての役割を持っており、フィルタリングされた高品質なデータをプラットフォームに直接ストリーミングすることにより、広範囲にわたり自律的なサイバーセキュリティを推進します。このようにして、お客様はサイバーセキュリティという枠組みをはるかに超えて、データのエコシステム全体を完全に統制しつつ、AIのスピードで侵害を阻止することができます」

Falconプラットフォーム：サイバーセキュリティのオペレーティングシステム

クラウドストライクの次世代SIEMにより、サイバーセキュリティのオペレーティングシステムとしてのFalcon(R)プラットフォーム(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/platform/)の導入が進んでいます。Falconのネイティブで非常にスケーラビリティの高いデータ基盤により、最も複雑なセキュリティとITに関するオブザーバビリティの問題を解決することができ、お客様は日々その威力を実感しています。Falcon Next-Gen SIEMは、AIによるSOC変革の代名詞となりつつあり、従来のプラットフォームでは実現できない新たな機能、コスト効率、そしてエージェンティックなスピードを可能にしています。

Onum：データソースにおける自律型インテリジェンス

独自のステートレスなインメモリアーキテクチャを基盤とするOnumは、Falcon Next-Gen SIEMを補完するプラットフォームとして最適です。このプラットフォームは、Falcon Next-Gen SIEMへのオンボーディングにおいて、比類のないスピード、スケーラビリティ、効率性を提供するとともに、セキュリティおよびオブザーバビリティ（可観測性）データに対する管理権限をお客様が制御できるようにします。Onumは、パイプライン内の分析を通じてFalconのAIを活用した検知機能をサードパーティのデータソースに直接適用し、データがFalconプラットフォームに取り込まれる前から検知を開始することができます。

画期的な機能

Onumは、以下の3つの重要な側面において革新的なメリットをもたらします。

- スピード：二番手につけている競合製品と比較しても、1秒あたり最大5倍の件数のイベント処理を提供するとともに、従来のバッチ処理やストレージ方式とは異なり、セキュリティおよびオブザーバビリティデータをリアルタイムで処理します。- コスト：スマートフィルタリングにより、最大50%のデータ保存コスト削減を可能にするインテリジェントな最適化を実現します。- 優れた結果：データがFalconプラットフォームに取り込まれる前からリアルタイムのパイプライン検知が開始されるため、インシデント対応を最大70%高速化できるとともに、取り込みのオーバーヘッドを40%削減できます。

データ移行のボトルネックの解消

これまで、Next-Gen SIEMへのデータ移行はSOC変革における最大の課題であり、多くの場合、サードパーティ製ツールの使用が必要とされていました。Onumの買収により、このデータ移行のボトルネックが解消されるため、障壁が取り除かれるとともにコストの削減にもつながります。Falconプラットフォーム内でのネイティブなデータストリーミングとパイプライン内検知が可能になります。

Onumの創業者兼CEOであるペドロ・カスティジョ（Pedro Castillo）氏は、次のように述べています。

「Onumは、パイプラインは単にデータを運ぶためのものではなく、データをリアルタイムのインテリジェンスへと変換すべきであるという信念のもとに設立されました。クラウドストライクの傘下に加わることで、グローバル規模でSOC変革を加速させるために、これまでにないスケールでこのビジョンを実現することが可能になります。リアルタイムのテレメトリパイプライン管理を定義する上で、当社チームが成し遂げた成果を非常に誇りに思っています。このイノベーションをFalconプラットフォームに提供できることを楽しみにしています」

CrowdStrikeについて

CrowdStrike(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/)（NASDAQ：CRWD）は、サイバーセキュリティのグローバルリーダーであり、エンドポイント、クラウドワークロード、アイデンティティ、データを含む企業リスクを考えるうえで重要な領域を保護する世界最先端のクラウドネイティブのプラットフォームにより、現代のセキュリティを再定義しています。

CrowdStrike Falcon(R)プラットフォームは、CrowdStrike Security Cloudおよび最先端のAIを搭載し、リアルタイムの攻撃指標、脅威インテリジェンス、進化する攻撃者の戦術、企業全体からの充実したテレメトリを活用して、超高精度の検知、自動化された保護と修復、精鋭による脅威ハンティング、優先付けられた脆弱性の可観測性を提供します。

Falconプラットフォームは、軽量なシングルエージェント・アーキテクチャを備え、クラウド上に構築されており、迅速かつスケーラブルな展開、優れた保護とパフォーマンスを提供し、複雑さを低減し即座に価値を実現します。

CrowdStrike: We stop breaches.

(C) 2025 CrowdStrike, Inc. 無断複製および転載を禁じます。CrowdStrikeおよびCrowdStrike FalconはCrowdStrike, Inc.が所有する標章であり、米国および各国の特許商標局に登録されています。クラウドストライクは、その他の商標とサービスマークを所有し、第三者の製品やサービスを識別する目的で各社のブランド名を使用する場合があります。