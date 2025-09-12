【魔法の１分ずぼらセルフケア】『１分 つまんで顔ほぐし - ムニムニ プニプニで脱・老け見え！ -』9月12日発売
株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、『１分 つまんで顔ほぐし - ムニムニ プニプニで脱・老け見え！ -』（著：このみ先生）を2025年9月12日（金）に発売しました。
「肌のハリ・ツヤは、１分で取り戻せる！」
年齢とともに容赦なくたるみ、老けていく顔。
老け見えに悩む数多の女性を若返らせてきた人気セラピストがたどりついた、美容医療顔負けのセルフケアとは？
１分ずぼらセルフケアで、下がった顔はぷるんっと持ち上がる！
がむしゃらに働いて、子育てして、家事をして、自分のことはいつだって後回し。
ふと鏡に写った自分の老け込んだ顔にドキッ。
「私、こんなに老けてたっけ？」
忙しくて、自分に時間をかけられない人でも１分で完了する、たるみ・シワケアの決定版です！
顔をつまんでほぐせば、肌は中から変わる。
美容皮膚科に通わなくても、下がった肌はぷるんっと持ち上がります。
ほうれい線、だんご鼻、ゴルゴライン、二重あご、くすみ、毛穴詰まりなど、アラフォー以降の悩みを全解決する神業メソッドを、リンパケアセラピストのこのみ先生が伝授！
先生イチオシの美容ケアグッズも大公開しちゃいます。
いろいろお金をかける前に、騙されたと思って一度試してみませんか？
【著者プロフィール】
このみ先生
エステティシャン・リンパケアセラピスト。
エステ歴20年以上。のべ3万人以上の顔に触れてきた経験から、筋肉やリンパの動きを読み取る独自の“つまみほぐし”メソッドを確立。SNSで紹介するケア法と親しみやすい人柄が話題となり、幅広い世代から支持を集める。「顔が変われば気持ちも変わる」をモットーに、メンタル・顔・体の「セルフケアのスクール このみ村」やプロのエステ技術を教えるスクール「このみ式リンパケアスクール」を主宰。オンラインとリアル両方で、後進の育成にも取り組んでいる。
Instagram @inouekonomi503
https://www.instagram.com/inouekonomi503
TikTok ＠inouekonomi
https://www.tiktok.com/@inouekonomi
YouTube 【神業リンパケア】このみ先生
https://www.youtube.com/@konomi-sensei
【書籍情報】
『１分 つまんで顔ほぐし - ムニムニ プニプニで脱・老け見え！ -』
著者：このみ先生
ワニブックス刊
発売日：2025年9月12日
価格：1,760円（税込）
ISBN：978-4-8470-7586-5
■Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/4847075862