ライオン、「JPX日経インデックス人的資本100」構成銘柄に初選定

ライオン株式会社（代表取締役兼社長執行役員：竹森 征之）は、人的資本に着目した新たな株価指数「JPX日経インデックス人的資本100」の構成銘柄に選定されました。

「JPX日経インデックス人的資本100」は、株式会社JPX総研と株式会社日本経済新聞社が共同で開発した指数であり、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄を対象に、人的資本を意識した経営への取り組み状況などをもとに上位100社が選定されます。

当社は、2030年に向けた経営ビジョン「次世代ヘルスケアのリーディングカンパニーへ」の実現に向け、本年よりスタートした中期経営計画「Ｖｉｓｉｏｎ２０３０ ２ｎｄ STAGE」（以下「２ｎｄ STAGE」）において、「人的資本価値の向上」を重点テーマに掲げております。経営ビジョン実現のため、従業員一人ひとりの成長支援と、チームとしての成果を生み出すマネジメント力の強化を両輪とする施策を継続的に推進し、組織全体のダイナミズムを創出してまいります。

■ ライオン株式会社の人的資本への取り組み

２ｎｄ STAGEにおける人事戦略では、以下の3つの柱と、それに対応する7つのKPIを設定し、各取り組みを確実に推進してまいります。

１. 人材の専門性・スキルを高める能力開発による人的資本の価値向上

高い専門性を持ったプロフェッショナル人材の育成を目的として、職種・職能領域を束ねた「職群」ごとの組織横断的な人材育成、キャリア開発に取り組んでいます。

２. 個を活かし目指す成果を生むための組織力の強化

組織目標達成のために自らが担う役割を理解し、主体的に考え行動する力（コンピテンシー）を醸成する育成プログラムを全社的に展開しています。特に管理職層については、組織設計や、迅速かつ的確な意思決定に必要な思考法の習得を通じ、組織全体の成果創出力を高めるための能力開発に取り組んでいます。

３. 個と組織の力を引き出す風土、環境づくり

国籍・性別などの属性にとらわれず、多様な価値観や考えを持つ人材が、個性や能力を存分に発揮し活躍できる環境・風土づくりに向け、女性の活躍推進プログラムやキャリア採用者向けプログラムを導入しています。

【関連情報】

・株式会社JPX総研HP「JPX日経インデックス人的資本100」概要

https://www.jpx.co.jp/markets/indices/jpx-nikkei400/02.html

・ライオンの人的資本

https://www.lion.co.jp/ja/sustainability/human-capital/