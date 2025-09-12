アドバンスト・メディア、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）認証を取得

株式会社アドバンスト・メディア

株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格である「ISO/IEC 27001:2022 (JIS Q 27001:2023)」の認証を2025年9月4日（木）付けで取得いたしました。

ISMS認証取得の背景

ISMS（Information Security Management System）認証は、情報セキュリティ管理体制が国際標準化機構（ISO）の定めた国際規格「ISO/IEC 27001」に準拠していることを第三者が審査、認証をするものです。

アドバンスト・メディアは、国内シェアNo.1（※）のAI音声認識AmiVoiceの開発およびAmiVoiceを活用した各種ソリューションのご提供を通じ、人とキカイの自然なコミュニケーションの実現を目指しています。

この度のISMS認証取得により、アドバンスト・メディアが「ISO/IEC 27001:2022 (JIS Q 27001:2023)」という国際規格に沿った情報セキュリティ管理体制を確立していると認められたこととなります。

今後も情報セキュリティ体制の維持・強化を徹底し、すべてのお客様に安心してご利用いただけるサービス・ソリューションの提供に努めてまいります。

認証概要

【認証登録番号】

JIS 816102

【認証規格】

ISO/IEC 27001:2022 (JIS Q 27001:2023)

【登録範囲および対象組織名・所在地】

■株式会社アドバンスト・メディア 本社

〒170-6042 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60

・AI および音声認識の研究・開発・評価・検証

・「AI/音声認識ソリューション」および「AI/音声認識技術を組み込んだアプリケーション・クラウドサービス」の企画・設計・開発・販売・運用・保守・コンサルティング・人材サービス

■株式会社アドバンスト・メディア 大阪支社

〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀1-3-11 ダイタイビル5階

・AI および音声認識の研究・開発・評価・検証

・「AI/音声認識ソリューション」および「AI/音声認識技術を組み込んだアプリケーション・クラウドサービス」の企画・設計・開発・販売・運用・保守・コンサルティング・人材サービス

■株式会社アドバンスト・メディア 名古屋営業所

〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵1-25-1 ニッシンビル302

・建設および不動産事業者向け「AI/音声認識技術を組み込んだアプリケーション・クラウドサービス」の販売・コンサルティング・人材サービス

■株式会社アドバンスト・メディア 福岡営業所

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-23-12 博多光和ビル2階

・建設および不動産事業者向け「AI/音声認識技術を組み込んだアプリケーション・クラウドサービス」の企画・販売・コンサルティング・人材サービス

■データセンター

登録範囲および所在地は非公開（国内）

【初回登録日】

2025年9月4日（木）

【認証機関】

BSIグループジャパン株式会社

※出典：合同会社ecarlate「音声認識市場動向2025」音声認識ソフトウェア/クラウドサービス市場

【本件のお問い合わせ】

株式会社アドバンスト・メディア

経営推進本部 広報チーム

MAIL：info@advanced-media.co.jp

https://www.advanced-media.co.jp/