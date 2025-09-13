SABONが提案する、美肌へ導く「3 STEP リチュアル」を銀座で体験。来場者限定ギフト付きのスペシャルイベント、9月15日（月・祝）まで開催中

ナチュラルコスメブランドSABON（サボン）が提案する「3 STEP リチュアル」を体感できる特別イベント「SABON 3 STEP ～洗う・磨く・潤す～ Special Event」を、2025年9月15日（月・祝）まで、銀座「ZeroBase Labs GINZA 4-chome crossing」にて開催します。このイベントでは、「洗う・磨く・潤す」の3ステップによって、潤いのあるなめらかな美肌に導く、SABONならではの体験を楽しめます。

イベント限定の特別な空間には、SABONの「ウォータースタンド」での製品体験、来場者限定ギフト、フォトブース、ラッキースピンなど、楽しい企画が満載です。

入場予約は不要、入場無料で、どなたでもお気軽にご参加いただけます。銀座に期間限定で現れた非日常の空間で、肌も心も満たされるようなボディケアを体験してみませんか？

■「SABON 3 STEP ～洗う・磨く・潤す～ Special Event」開催概要

日時：2025年9月13日（土）～15日（月・祝） 11:00～18:00（最終入場時間は17:45）

会場：ZeroBase Labs GINZA 4-chome crossing（東京都中央区銀座5-7-1）

内容：

・来場者全員に「ボディスクラブ型うちわ」（非売品）をプレゼント。

・人気のボディケア製品を使用した「洗う・磨く・潤す」の3ステップをウォータースタンドで体験。体験した方には人気製品のサンプルをプレゼントします。

・フォトブースでは、人気製品のビッグボトルや肌体験の扉をモチーフにした、イベント限定の写真を撮影できます。

・SABON公式Instagramをフォローして「ラッキースピン」に挑戦。シャワーオイルのミニサイズやボディケア製品サンプル、オリジナルチャームなどのスペシャルギフトが当たるチャンスです。

・SABON LINE公式アカウントの友だち追加で、店頭で人気の製品サンプルがもらえる「スペシャルインビテーション」ギフトをプレゼント。

※入場予約不要、入場無料

「SABON 3 STEP リチュアル」スペシャルページ

https://www.sabon.co.jp/special_contents/BodyRitual

SABON公式LINE

https://page.line.me/830exmbx?openQrModal=true

SABON公式Instagram

https://www.instagram.com/sabon_japan/