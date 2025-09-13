こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【京王百貨店】9/17（水）より「阪神タイガース リーグ優勝記念セール」を開催します
優勝記念グッズ販売期間に合わせて新宿・聖蹟桜ヶ丘両店にてお買い得品を集結しました
株式会社京王百貨店は、阪神タイガースのリーグ優勝を記念し、9月17日(水)～23日(火・祝)の間、新宿・聖蹟桜ヶ丘両店にて「阪神タイガース リーグ優勝記念セール」を開催します。阪神タイガース球団創設90周年にちなんだ「90」企画（900円、9,000円、90,000円など）、阪神ファンにはおなじみの番号22にちなんだ「22」企画（2,200円、22,000円など）のほか、期間限定お買い得品を多数ご用意します。
※本メールに掲載されている内容以外にも多数のセール品をご用意しています。
https://digitalpr.jp/table_img/2943/117962/117962_web_1.png
※販売予定数の記載がないものは売り切れ次第終了とさせていただきます。
★「阪神タイガース球団創設90周年記念企画」
◎900円均一
https://digitalpr.jp/table_img/2943/117962/117962_web_2.png
など
★阪神ファンにはおなじみの数字！「22」企画
◎2,200円均一
https://digitalpr.jp/table_img/2943/117962/117962_web_3.png
など
★おたのしみ袋
https://digitalpr.jp/table_img/2943/117962/117962_web_4.png
など
★その他のお得なセール
https://digitalpr.jp/table_img/2943/117962/117962_web_5.png
など
新宿店の「阪神タイガース リーグ優勝記念セール」詳細情報は下記HP参照
https://www.keionet.com/info/shinjuku/news/hanshintigers-sale.html
https://digitalpr.jp/table_img/2943/117962/117962_web_6.png
※販売予定数の記載がないものは売り切れ次第終了とさせていただきます。
★「阪神タイガース球団創設90周年記念企画」
◎900円均一
https://digitalpr.jp/table_img/2943/117962/117962_web_7.png
など
★阪神ファンにはおなじみの数字！「22」企画
◎2,200円均一
https://digitalpr.jp/table_img/2943/117962/117962_web_8.png
など
聖蹟桜ヶ丘店の「阪神タイガース リーグ優勝記念セール」詳細情報は下記HP参照
https://www.keionet.com/info/seisekisakuragaoka/topics/005234.html
----------------------------------------------------------------
■JERA セ・リーグ 2025優勝グッズの販売について
セール開催期間と同様の9月17日（水）～23日（火・祝）の期間、新宿店4階シーズンスペース（特設会場）にて販売します。
■その他の参考情報
【阪神タイガースショップオープンのきっかけ】 阪神百貨店と当社は、企業規模、立地、顧客層、イメージなどの共通点を持ちながら商圏が重ならない事を踏まえ、2000年頃は両社間で物産展や特徴催事における情報提供や商品情報交換、紳士服の共同開発を行うなどの協力関係を築いていました。「阪神タイガースショップ」の設置もその一環でした。
【「阪神タイガースショップ」の売上高について】 2002年7月、新宿店7階に設置された球団公認のショップは、2023年1月に球団直営店となる「阪神タイガースショップ FAN SHOP BASE」として、新宿店5階スポーツ用品売場にてリニューアルしました。店舗面積も拡大し、アイテム数・商品ストック数も増えたほか、ファンクラブ会員限定で販売する商品も展開可能になりました。神宮球場、東京ドームでの試合前は観戦グッズを購入される大勢のファンの方で賑わい続けています。直近の2025年度4月～8月実績は、前年比+約43%、2023年度比でも+約56%と盛り上がりを見せています。
関連リンク
阪神タイガース リーグ優勝記念セール
https://www.keionet.com/info/shinjuku/news/hanshintigers-sale.html
［阪神タイガース］JERA セ・リーグ2025 優勝記念グッズの販売について
https://www.keionet.com/info/shinjuku/topics/005220.html
