【愛知県一宮市】自然に囲まれた非日常グランピング×プライベートシアター誕生！全室にスクリーンとプロジェクターを設置

ウッドデザインパーク株式会社

芸術の秋！行楽の秋！自然に囲まれたグランピング体験に、エンタメを楽しむ新しいスタイルが登場。

映画や音楽、スポーツ観戦を大画面で満喫しながら、非日常のひとときをお過ごしいただけます。

プライベート空間だから鑑賞はフリースタイル

ウッドデザインパークいちのみや-紡-では、

アウトドア体験の魅力に加え、全客室を“プライベートシアター”としてお楽しみいただけるようになりました。

夜は映画や音楽ライブを大画面で堪能したり、仲間と一緒にスポーツ観戦で盛り上がったり。

カップルや女子旅では、非日常感あふれるリラックスタイムを演出します。

また、スマートフォンやPCを接続することで、旅先で撮影した写真や動画をその場でシェアすることも可能です。

自然の中でのアクティビティやバーベキューを満喫した後は、客室で映像を楽しみながら心ゆくまでくつろげます。

アウトドアの開放感と映像が織りなす特別な時間を、ぜひご体験ください。

女子会や学生旅行にも

■施設概要

施設名：ウッドデザインパークいちのみや-紡-

所在地：愛知県一宮市富田砂原2120-1

アクセス：名古屋市内から車で約40分／名鉄バス「尾西公園前」下車 徒歩10分

対象：宿泊グランピングプランご予約のお客様オプション

特徴：浴槽トイレ付き冷房完備テント／屋根付きBBQスペース

公式サイト：https://wood-designpark.jp/ichinomiya/

お問い合わせ： TEL：0586-63-1120 MAIL：info-wdp138@wood-designpark.jp

都会の喧騒を忘れ癒しの体験を