ノルディスク初のトレイルランニングライン！第一弾はスウェーデンのブランド「CRAFT」とコラボしたシューズを9月13日より発売開始！

株式会社ノルディスクジャパン

株式会社ノルディスクジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：鷲崎広信、以下「ノルディスク」）は、ノルディスク初のトレイルランニング関連のアイテムを2025年9月13日（土）より発売しますのでお知らせいたします。

ノルディスクでは、「Nature is Luxury」を掲げ、自然は非常に贅沢なものであり、自然の中で過ごす時間はQuality of lifeの向上に繋がると信じています。2023年から毎年、福岡県嘉麻市で「Nordisk Adventure Challenge in KAMA」、三重県いなべ市では「Nordisk Mountain Trail INABE」を、2024年からは山梨県中央市で「Nordisk Mountain Trail in YAMANASHI CHUO」を開催してきました。大会を通して「Dive into Nature」を掲げ、自然の中に飛び込むアスリートの方々を応援してまいりました。その中で、ノルディスクからトレイルランニング関連のアイテムを要望する声を多く頂き、この度、本製品を発売するに至りました。

今回の第1弾は、スウェーデン発の高機能ランニングシューズ「CRAFT（クラフト）」とコラボレーションしたシューズ「Xplor Pro NORDISK edition（エクスプローラー プロ ノルディスク エディション）」です。「Xplor Pro NORDISK edition」は、CRAFTの人気モデル「Xplor Pro」をベースに、ノルディスクのアウトドアスピリットを融合した限定モデルです。高い機能性とNORDISKとのオリジナルデザインが特徴で、ロードからトレイル、さらにはキャンプやアウトドアシーンまで幅広くご活用いただけます。また、11月には第2弾としてTシャツやキャップなどのアパレル用品を展開予定ですので、お楽しみにお待ちください。

ノルディスクはこれからも自然の中に飛び込むアスリートを応援しています。

【第1弾 製品特徴】

CRAFTが誇るRoad to Trail（ロード to トレイル）の最高峰モデルXplor Proをベースに、ノルディスクと新たに共同開発した限定商品。ロード to トレイルの幅広い走りから、アウトドアキャンプまでをカバー出来るモデルとして、ヒール部分に３M(TM)反射シート素材を施し、リフレクター素材の反射効果で、ロード通行時の安全面も考慮しています。さらに、シューズの上部アッパーの素材にはMatryx(R)を採用し、高強度ポリアミドとケブラーの複合繊維を使用、超軽量で耐摩耗性と耐久性を向上させています。また、各糸が個別にコーティングされているため、通気性や排水性が高いのも魅力です。

強度が高いため、アッパーに裏地を貼らずにシングルレイヤーで構成することができ、オーバーレイの補強も減らせるのが大きなメリットです。アウトソールは、イタリアのタイヤメーカーVittoria(TM)との共同開発によるCRAFTオリジナル開発ソールとなっています。

【製品スペック】

・製品名：Xplor Pro NORDISK edition

・発売日：2025年9月13日（土）

・価格：29,700円（税込）

・カテゴリ：ロード・トレイル向け

・重量：MEN 326g（27cm）／WOMEN 263g（24cm）

・ソール厚：前足部35mm／後足部41mm

・ドロップ：6mm

《CRAFTについて》

CRAFT（クラフト）は、創設者であるアンダシュ・ベングトソンがスウェーデン軍との仕事を通じてベースレイヤーを発明した1977年に設立されました。ランニング、サイクリング、クロスカントリースキーなど、北欧ならではの厳しい自然と向き合うアクティビティ向けの高性能なウェアやシューズなどを提供し、その技術を高めてきたのです。そしてその機能性の高さからあらゆる国々で受け入れられ、フランス・ドイツ・イタリアなどのヨーロッパ、アメリカ・カナダなどの北米、台湾・シンガポールなどのアジアなど33か国※で展開を行なっています。そしてついに2025年、エスキュービズムにより日本にCRAFTが登場することになりました。※2025年9月現在

CRAFTオンラインショップ：https://craftsports.jp

【第2弾 製品特徴】

Trail Run TEE

速乾性・軽量性・ストレッチ性に優れた高機能ジャージ素材を採用。凹凸のある表面により、汗をかいても肌離れが良く快適です。 トレイルラン特有の「ザックを背負って走る」シーンを想定し、背面と脇下にメッシュ素材を配置することで通気性と空気循環を確保。縫製にはフラットシームを採用し、縫い代による不快感を軽減。快適性とパフォーマンスを両立した一枚です。

表地：ポリエステル100％ ／ メッシュ：ポリエステル100％

カラー：ブラウン・ブラック

サイズ：M・L

Trail Run SHORTS

撥水性・UVカット（UPF50＋）・速乾性・軽量性・ストレッチ性・耐久性を兼ね備えた高機能素材を採用。わずかにシボ感のある生地で、汗をかいても肌に張り付きにくい仕様です。 フロントに2つ、センターバックにファスナー付きのポケットを１つ備え、ランニング時の収納性も充実。立体設計による動きやすさを追求し、左裾にはNordiskベアーをリフレクションプリントで配置。インナーなし仕様。

表地：ナイロン86％ ポリウレタン14％

カラー：ブラウン・ブラック

サイズ：M・L

Trail Run CAP

高い通気性と軽量性を兼ね備え、丸めてコンパクトに収納可能なランニングキャップ。短めのつばは視界を確保しながら直射日光を防ぎます。 アジャスターベルトで細かなサイズ調整が可能。シンプルなデザインとカラーでタウンユースにもフィット。リフレクションロゴプリントを施し、夜間のランニング時の視認性を向上。

表地：ナイロン100％ ／ メッシュ：ポリエステル100％

カラー：ブラック

サイズ：フリーサイズ

Trail Run SUN-SHADE

キャップと同素材を使用し、布帛とメッシュを組み合わせたサンシェード。強い日差しを防ぎつつ、サイドと裾のメッシュで熱を効率よく放出します。 調整可能なゴム紐で幅広いキャップサイズに対応。背面にはNordiskベアーのリフレクションプリントを施し、視認性をアップ。木々や枝に引っかかりにくい細かいメッシュ構造を採用。

表地：ナイロン100％ ／ メッシュ：ポリエステル100％

カラー：ブラック

サイズ：フリーサイズ