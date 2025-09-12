【宮田愛萌】「#6E0304」第2回 特別写真展、東京・表参道と名古屋の２会場にて開催決定！

株式会社para第2回 特別写真展 key visual

クラウドファンディングの企画や写真展など多彩なコンテンツを制作・プロデュースする株式会社para（本社：東京都世田谷区、CEO：飯田エリカ）は、タレントマネジメント等を行う株式会社FARMと共同で「宮田愛萌写真集制作プロジェクト #6E0304 」第2回 写真展開催をお知らせいたします。2025年4月から始まった本プロジェクトが、季節の移ろいを感じられる内容として東京・表参道と名古屋に登場いたします。デジタルでは味わえない紙の質感と特別感を大切にした完全撮り下ろし写真の数々を、会場限定の特別空間でお楽しみください。

イベント概要

開催日程（東京会期）- 2025年11月22日(土) 10:00 OPEN / 19:00 CLOSE- 2025年11月23日(日) 10:00 OPEN / 15:00 CLOSE

開催場所（東京会期）AQspace 表参道AQspace 表参道

〒107-0061 港区北青山３丁目６－１９

バイナリー北青山2F

Maps： https://maps.app.goo.gl/sazJhCvBNrhPbwH59

開催日程（名古屋会期）- Coming Soon- - ※詳細は追ってご報告いたします。

第2回 特別写真展詳細- #6E0304 第2回特設写真展サイト：https://www.6e0304.com/2025-11-exhibition

名古屋会期だけの特別展示も開催

アート・ミュージック・アパレルの総合芸術イベントコンテンツを手掛けるROOMCRIM とのコラボが決定いたしました。#6E0304 * ROOMCRIM の特別展示を名古屋限定でご覧いただけます。

Special Collaboration Guests今泉佑唯今泉佑唯

1998年9月30日生まれ、神奈川県出身の元アイドルで女優・モデル。2015年、欅坂46の1期生としてデビュー。2018年にグループを卒業後は、舞台や映画、ドラマで女優としての活動を本格化。2022年10月に芸能界を引退し、育児に専念。2025年3月、芸能活動への復帰を発表。

女優、マルチタレントと幅広く活動中。

Photographer / 江嶋綾恵梨Photographer / 江嶋綾恵梨

1996年5月4日生まれ、福岡県出身。 11年間アイドルとして活動し、そのうち6年間は「26時のマスカレイド」のリーダーを務める。グループ卒業後は南青山にヨガスペース『hurmth（ハームス）』を立ち上げ、オーナー兼講師としてヨガの魅力を伝えている。 現在は、執筆やタレント業に加え、カメラマンとしても活動。写真展や雑誌、Webメディアでの撮影を手がけるなど、表現の幅を広げている。自身が長く"撮られる側"だった経験を活かし、自然な距離感や光を生かした撮影スタイルに定評がある。 ヨガ、執筆、写真を通して「人や想いに寄り添うこと」を大切にしながら、ジャンルを越えて活動を続けている。

Creative Director / 久松成吏Producer / 久松成吏

某セレクトショップのHRマネージャー/店舗販売戦略担当を13年間務めた後、複数企業のBizDev、PR領域を手がけ、2020年「想創像の部屋」をコンセプトにした衣食芸の企画制作・PR・小売事業「ROOMCRIM」を立ち上げる。2022年にコンテンポラリーアートプロジェクトを新たに立ち上げ、数々のアーティスト、タレント、アイドルとの創作活動を展開する。

特別トークイベント

2025年11月23日(日)、編集長を務める宮田愛萌と「 #6E0304 」プロジェクトを共に創りあげるカメラマン飯田エリカによる特別トークイベントを開催します。少女写真家として活躍し、株式会社paraのCEOでもある飯田エリカと、文筆家・タレントとして多方面で活動する宮田愛萌が、プロジェクト誕生の経緯や写真に込められた想いを語ります。撮影の裏側や今後の展開など、ここでしか聞けない貴重な話が満載です。事前予約制・抽選となりますので、お早めにお申し込みください。

開催日程- 2025年11月23日(日) 16:00 OPEN / 16:30 START / 18:00 CLOSEゲスト- 編集長：宮田愛萌- カメラマン：飯田エリカチケット・料金

料金 / 座席

- S席：7,500円(税込) ： 最前席でトークイベントをご覧いただけます。- A席：6,000円(税込) ： 2列目以降でのご案内となります。

チケット

- 抽選販売

チケット申し込み期間

- 2025年09月12日(金) 20:00 - 2025年09月30日(金) 23:59

チケット当選結果発表

- 2025年10月09日(木)頃

詳細

- #6E0304 第2回特設写真展サイト：https://www.6e0304.com/2025-11-exhibition- LivePocket：https://t.livepocket.jp/e/2025-11-6e0304-exhibition

チケットのお申し込みはこちら :https://t.livepocket.jp/e/2025-11-6e0304-exhibition

ゲスト紹介

飯田エリカ飯田エリカ

飯田エリカ（いいだ えりか）

株式会社para CEO

1991年東京都調布市出身。都立工芸高校デザイン科、日本大学芸術学部写真学科卒業。2013年より少女写真家として活動をはじめる。自らの少女時代の記憶をもとに今だからこそ写せる少女、女の子を撮影した“少女写真“という表現を追い求め作品を制作。女の子たちのための写真活動を志している。2022年より株式会社paraのCEOを務め写真展の企画制作、個人撮影のサービスなどに従事。

会場限定GOODS

会場でしか購入できないGOODSを準備中です。

詳細はこちら(https://www.6e0304.com/2025-11-exhibition)の特設HPをご確認ください。

ご来場にあたっての注意事項

- 入場について- - #6E0304 会員さま：会員証をご提示いただくと無料でご覧いただけます。- - 非会員さま：入場料( \500 / 税込) が必要です。- - 会場限定グッズのご購入にも入場の必要がございます。- お支払い方法- - 会場限定グッズ並びに非会員さま入場料のお支払いは、各種電子決済のみ（現金不可）対応。- - - 対応決済：Visa・Mastercard・Amex・JCB・DinersClub・Discover・QUICPay・iD・交通系IC・PayPay※システムの都合により一部利用できない場合がございますので予めご了承ください。- 会員証について- - 会員証は、本プロジェクト「 #6E0304 」の会員になると無料でお手元に届きます。- - お申し込みページ： https://6e0304.com/(https://www.6e0304.com/)- その他注意事項- - 本イベントの内容は予告なく変更の可能性がございます。予めご了承ください。- - 宮田愛萌の在廊日時は、追って公式HP並びに各種SNS等にてご報告いたします。- - #6E0304に登録したタイミングによっては、会員証がお手元にない場合がございます。その際は、スタッフにお声掛けください。- - その他注意事項は、下記URLよりご確認をお願いいたします。- - - 公式HP：https://www.6e0304.com/2025-11-exhibition- - - LivePocket：https://t.livepocket.jp/e/2025-11-6e0304-exhibition

宮田愛萌写真集制作プロジェクト「#6E0304」

#6E0304 KV#6E0304

本プロジェクトは、1年間の期間限定で「宮田愛萌」の写真集を月額制で " 毎月 "自宅にお届けするサービスです。本写真集にて使用する写真は完全撮り下ろしのものを使用しており、デジタルでは味わえない紙の写真集ならではの質感や特別感を "毎月" お手元で感じていただけるサービスとなっております。

#6E0304のお申し込みはこちら :https://www.6e0304.com/

宮田愛萌

宮田愛萌宮田愛萌

宮田愛萌（みやたまなも） 1998 年 4 月 28 日生まれ、東京都出身。2023 年、アイドル卒業時にデビュー作『きらきらし』を上梓。現在は文筆家・タレントとして活動。小説、エッセイ、短歌などジャンルを問わず活躍。他の著書などに、小説現代エッセイ連載中『ねてもさめても本のなか』講談社。短歌研究エッセイ連載中『猫には猫の、⽝には⽝の』 短歌研究社。『あやふやで、不確かな』幻冬舎。『春出逢い』講談社。『わたしのをとめ』短歌研究社。

運営会社

株式会社para株式会社para

CEO・飯田エリカによる、個人撮影および広告・雑誌掲載等の商用撮影をメインに活動。クラウドファンディングの企画やタレントの写真集作成のなど多岐にわたり、企画・運営・プロデュースを行う。

株式会社FARM株式会社FARM

キャスティング・マネージメント、プロデュースなど様々な業務を行う。 （所属タレント：宮田愛萌ほか）

関連URL

◯ #6E0304 特設サイト：https://6e0304.com/

◯ #6E0304 写真展特設サイト：https://www.6e0304.com/2025-11-exhibition

◯ #6E0304 第2回 写真展イベント抽選申込：https://t.livepocket.jp/e/2025-11-6e0304-exhibition

◯ 宮田愛萌(X)：https://x.com/manamodesuga

◯ 宮田愛萌(Instagram)：https://www.instagram.com/manamomiyata_official/

◯ 飯田エリカ(X)：https://x.com/d3star

◯ 飯田エリカ(Instagram)：https://www.instagram.com/i.erika_bluegirl/

◯ 株式会社para(HP)：https://para.mu/

◯ 株式会社para(X)：https://x.com/_parainc

◯ 株式会社FARM(HP)：https://www.farminc.co.jp/

◯ 今泉佑唯（X）：https://x.com/yuuui_imaizumi

◯ 今泉佑唯（Instagram）：https://www.instagram.com/yui__imaizumi/

◯ 江嶋綾恵梨（X）：https://x.com/aeri_ejima

◯ 江嶋綾恵梨（Instagram）：https://www.instagram.com/aeringoooo/

◯ 久松成吏（X）：https://x.com/roomcrim_nagoya

◯ 久松成吏（Instagram）：https://www.instagram.com/masashi__hisamatsu/

◯ ROOMCRIM（HP）：https://www.roomcrim.conceptshop.online/

お問い合わせ / スポンサーシップご連絡先

◯ スポンサーシップ

本プロジェクトでは、ビジョンに共感いただける企業様・団体様からのスポンサーシップを募集しております。

パートナーシップを通じて、共に新たな価値を創造していきたいと考えています。

詳細なスポンサープランについては、下記よりお問い合わせください。

メール： #6E0304 運営事務局 ： pr@6e0304.com

◯ その他お問い合わせ

メール： #6E0304 運営事務局 ： pr@6e0304.com