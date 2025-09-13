八木勇征・オペラ初出演 世界初演・オペラ「平家物語－平清盛－」兵庫公演の開催決定 -総勢約百人による壮大な歴史絵巻が誕生-

今秋（11月1日2日）、待望の世界初演・新作オペラ「平家物語－平清盛－」（コンサート形式・全２幕日本語上演）兵庫公演が決定した。





会場は兵庫県立芸術文化センター大ホール。平清盛による摂津国・福原（現・神戸）への遷都など、平家ゆかりの地の歌劇場空間に豪華歴史ドラマが出現する。国内外の音楽界が注目する舞台には、「平家物語」大宮初演（10月4日5日大宮ソニックシティ）に引き続き、日本を代表する制作陣・オペラ歌手＆東西の音楽の名手たちが集結。そして、注目ステージの中心には、躍動感溢れる琵琶法師・八木勇征が登場。ジャンルを超えたフィールドで活躍中の八木勇征が世界的オペラ作品の大舞台で、ダイナミックで華麗な殺陣＆パフォーマンスを縦横無尽に披露する。物語は平清盛の波乱の生涯に焦点をあて、京都を舞台とした平徳子、平時子、前子など、清盛を取り巻く女性たちの人間模様を軸に展開。脚本はＮＨＫ大河ドラマ「篤姫」の脚本を担当した田渕久美子。作曲は世界の舞台で活動中の作曲家・酒井健治。演出はミュージカルや演劇、映像作品などで活躍中の田尾下哲が担当。さらに次代のオペラ界を担う指揮者垣内悠希が、京都フィルハーモニー室内合奏団特別交響楽団の古都・京都で育まれた煌びやかな音色を導く。2025年の秋のアートシーンを飾るオペラ「平家物語－平清盛－」兵庫公演には、八木勇征と共に、指揮者・オーケストラ・和楽器奏者＆歌手、合唱団から編成された総勢約百人におよぶ出演者が登場。日本文学を代表する軍記物語である『平家物語』のドラマティックな世界が千年の時を超え、多彩なオペラ表現による歴史絵巻として誕生する。本日（９月13日）より一般チケット販売スタート。

◆八木勇征（琵琶法師）メッセージ

「大宮での公演に引き続き、兵庫でも公演をさせていただくことができて大変光栄です。"平家物語"をオペラで表現しているので、ぜひ兵庫の皆さんにもその迫力を感じていただきたいです。楽しんでご観劇ください！」

◆公演オフィシャルサイト：https://classics-festival.com/rc/performance/heike/







新作オペラ「平家物語－平清盛－」（コンサート形式）兵庫公演 ※字幕付

◆主催：RENAISSANCE CLASSICS

◆後援：（公財）埼玉県産業文化センター、朝日新聞社、ラジオ関西

◆協力：夢番地

◆開催日時：

2025年11月1日（土）開演18時（17時15分開場）

2025年11月2日（日）開演14時（13時15分開場）

◆開催会場：

兵庫県立芸術文化センターKOBELCO大ホール

（阪急神戸線：西宮北口駅直結デッキ徒歩約５分・大阪・梅田駅＆神戸・三宮駅15分）

◇脚本：田渕久美子 ◇作曲：酒井健治 ◇演出：田尾下哲 ◇演出補：砂川真緒

◇衣裳：時広真吾◇照明：稲葉直人 ◇音響：奥出幸史 ◇舞台監督：山田ゆか ◇殺陣：滝洸一郎

◇指揮：垣内悠希

◇管弦楽：京都フィルハーモニー室内合奏団特別交響楽団

◇合唱団：京都フィルハーモニー室内合奏団特別合唱団

◇児童合唱：宝塚少年少女合唱団

◆主要キャスト

平清盛（バリトン）：岩田健志、平徳子（ソプラノ）：川越未晴、平重衡（テノール）：工藤和真

平時子（メゾソプラノ）：池田香織、後白河（バリトン）：氷見健一郎、高倉帝（テノール）：新堂由暁

前子（メゾソプラノ）：林眞暎、源頼朝（バリトン）： 温井裕人、源義経（カウンターテナー）：上村誠一

源義朝（テノール）：市川浩平、琵琶法師：八木勇征

◆一般発売：2025年９月13日（土）10:00

イープラス：https://eplus.jp/heikemonogatari-taira/

ローチケ：https://l-tike.com/heike/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/opera-heike-h/

◆問い合わせ：YUMEBANCHI 06-6341-3525 （平日12:00～17:00）https://www.yumebanchi.jp/

◆チケット：S席 15,000円 A席 12,000円 B席9,000円C席6,000円

（特製プログラム付・消費税込・全席指定）

◆初演・2025年10月4日（土）5日（日）大宮ソニックシティ大ホール

下野竜也指揮読売日本交響楽団・ソニックシティ新作オペラ「平家物語 -平清盛- 」

https://www.sonic-city.or.jp/heikemonogatari.html