WAK+¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò WAK
2025Ç¯9·î12Æü 19»þ00Ê¬
³ô¼°²ñ¼ÒWAK¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6ÃúÌÜ1ÈÖ20¹æ¡¡Ï»ËÜÌÚÅÅµ¤¥Ó¥ë£·F¡Ë¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àWAK¡Ü¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
9·î16ÆüMIMIIROSE¥Ç¥Ó¥åー3¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢
16Æü¤Ë¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¥¤¥Ù¥ó¥È(CALL EVENT)¤ÎÈ¯É½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼ÒWAK¤È¤Ï¡¢³Ú¤·¤à¤ò¥ー¥ïー¥É¤È¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÌ¤Íè¤òÄó¶¡¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÄó¶¡¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢»Å»ö¤â¿ÍÀ¸¤â³Ú¤·¤à¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÌ¤Íè¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.wakplus.com
¡Ú¸ø¼°Instagram¡Ûhttps://www.instagram.com/wak.0307/
¡Ú¸ø¼°X¡Ûhttps://x.com/wak0307