【REJECT GEAR】オリジナルマウスパッド「REJECT Gaming Mousepad FENON XL SOFT」9月12日(金)発売
株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が展開するゲーミングギアブランド「REJECT GEAR」は、オリジナルマウスパッド「REJECT Gaming Mousepad FENON XL SOFT」を2025年9月12日(金)より販売開始することをお知らせいたします。
本製品は、REJECTのプロ選手監修のもと、独自開発したオリジナルマウスパッドです。 eスポーツチームが実戦で培ったノウハウを生かし、プロシーンでも活躍できるハイクオリティなマウスパッドに仕上がりました。
REJECT公式オンラインストアおよびAmazon、全国のPCショップなどにて順次取り扱いを開始いたします。
製品概要
製品名：REJECT Gaming Mousepad FENON XL SOFT
製品ジャンル：ゲーミングマウスパッド
バリエーション：全4色(Chrono Black/Moon White/Cygnus Blue/Pyxis Red)
メーカー希望小売価格(税込)：6,480円
販売開始：2025年9月12日（金）
Amazon：https://amzn.to/4gkYnsz
製品特長
【REJECTオリジナルマウスパッド】
トップeスポーツプレイヤーの意見を取り入れ、細部にまでこだわって設計したゲーミングマウスパッドです。
コントロールと精度を高めるこのマウスパッドは、シームレスで没入感のあるゲーム体験を提供します。
【スーパーアークエッジ加工】
腕がマウスパッドの端に触れても、その動きを妨げることなく、快適な操作を可能にします。長時間のゲームプレイでもストレスを感じさせません。
このエッジは、端までデザインを施すことができます。余すことなく美しいデザインを伝え、デスク環境をより一層引き立てます。
【滑らかで正確なマウス操作を実現】
表面には厳選した布地を使用。これにより、なめらかでスムーズな操作感を実現し、マウスを思い通りに動かすことができます。
また、ソフトタイプのベースが、高速なマウス操作の中でもしっかりとマウスを止める「ストッピング性能」を両立させています。
【広大なマウス操作範囲】
トップeスポーツプレイヤーの意見を反映して設計された、500mm x 450mmの大型サイズが特徴。
マウスの可動域を最大限に確保することで、ゲーム中のあらゆる動きに対応します。マウスを大きく振るプレイスタイルでも、パッドから飛び出す心配がありません。
【ゼロ・カール アンチスリップベース】
激しいマウス操作でも動じない、強力なグリップ力を備えたベースを採用。デスクに吸い付くように安定するため、ゲーム中のどんな激しい動きにもしっかりと耐え、高い集中力を維持できます。
また、ベース素材は巻き癖がつきにくく、丸めて持ち運んだ後もすぐに平らになり、ストレスなく使用を開始できます。
【極限の集中へ誘うシームレスなデザイン】
オーロラをモチーフにしたデザイン、様々なデスクセットアップに自然に溶け込み、調和を生み出します。視界の邪魔せず圧倒的な没入感をもたらし、プレイヤーを極限の集中へと導きます。
製品スペック
[表: https://prtimes.jp/data/corp/50979/table/333_1_99995380ffbcb13469a050f99953c0c9.jpg?v=202509130856 ]
REJECT GEARについて
REJECT GEARは、世界を舞台に挑戦を続けるプロeスポーツチームを擁する株式会社REJECTが、その勝利への飽くなき探求心と世界トップレベルの知見を注ぎ込み展開するゲーミングギアブランドです。 世界で戦い抜く選手たちが日々求める最高のパフォーマンスを、すべてのプレイヤーへ届けるべく、製品の細部にまでこだわり抜いた開発を追求しています。
■Amazon：https://amzn.to/4mZXQ2e
■楽天：https://www.rakuten.co.jp/reject/
■X：https://x.com/GEAR_REJECT
会社概要
株式会社REJECTは、2018年に設立されたeスポーツ企業です。プロeスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギアの開発・展開、タレントマネジメント、イベントプロデュースなど、eスポーツに関する総合エンターテインメント事業を展開しています。
会社名：株式会社REJECT（リジェクト）
代表者：代表取締役 甲山翔也
設立：2018年12月
所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 5階
事業内容：eスポーツチーム運営、ゲーミングギア開発・展開、タレント・イベントプロデュース
公式HP：https://reject.co.jp/
REJECT ONLINE STORE：https://brand.reject.jp/
