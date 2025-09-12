MC¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦ÅìÀ¾¼ã¼ê·Ý¿Í£¶ÁÈ¤¬¥Ð¥È¥ë¡ªÂ¨´°Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ª¥ï¥é¥¤¥á¥¤¡×¤ÎÍÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤¬ËÜÆü¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¡ªËÜÊÔÌ¤¸ø³«¤Î¡Ö¤³¤³¤À¤±¡×¥Èー¥¯´ë²è¤âÆÃÊÌ¼ýÏ¿¡ª
Åìµþ¡¦Âçºå¤ÎÃæ´ÖÃÏÅÀ¤Ç¤¢¤ëÌ¾¸Å²°¤¬ÉñÂæ¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ç®¤¤¤ª¾Ð¤¤·èÀï¤¬ºÆ¤Ó¡ªº£ºÇ¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ëÅìÀ¾¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í£¶ÁÈ¤¬°Ò¿®¤ò¤«¤±¤Æ·ãÆÍ¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤¥Ð¥È¥ëÈÖÁÈ¡Ö¥ª¥ï¥é¥¤¥á¥¤～Ì¾¸Å²°¤¬¾Ð¤¤¤Î´Ø½ê ÅìÀ¾¼ã¼ê¥Ð¥È¥ë¡×¤ÎÍÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤¬ËÜÆü¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£MC¤Ë¤Ï¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÇòÇ®¤Î¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¤ÈÇú¾ÐÉ¬»ê¤Î¥²ー¥à´ë²è¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯¤Þ¤Ç¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ª¥ï¥é¥¤¥á¥¤¤Î¸«¤É¤³¤í¡Û
1.ÅìÀ¾¼ã¼ê·Ý¿Í¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¤«¤±¤¿¥¬¥Á¥ó¥³¾¡Éé¡ª
ÈÖÁÈ¤Î¼ñ»Ý¤Ï¡¢ÅìÀ¾¤Î¿Íµ¤¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬¡Ö¾Ð¤¤¤Î´Ø½ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤³Ì¾¸Å²°¤Ç¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤ª¾Ð¤¤¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Åì·³¤«¤é¤Ï¥¨¥Ðー¥¹¡¢¥¤¥Á¥´¡¢²ÈÂ²¥Á¥ãー¥Ï¥ó¡¢À¾·³¤«¤é¤Ï¥«¥Ù¥Ý¥¹¥¿ー¡¢¿éÀ±¥Áー¥¯¥À¥ó¥¹¡¢Îã¤¨¤Ð±ê¤Î·×6ÁÈ¤¬»²Àï¡£
´ÑµÒÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¡ÇÔ¤¬·è¤Þ¤ë¡Ö¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¡×¤Ç²Ð³¸¤¬ÀÚ¤é¤ì¤¿¡£²ÈÂ²¥Á¥ãー¥Ï¥óVSÎã¤¨¤Ð±ê¡¢¥¤¥Á¥´VS¿éÀ±¥Áー¥¯¥À¥ó¥¹¡¢¥¨¥Ðー¥¹VS¥«¥Ù¥Ý¥¹¥¿ー¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢Ç®¤¤Àï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£ÅìÀ¾¤Î°Ò¿®¤ò¤«¤±¤¿¡¢¼ã¼ê·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î¿¿·õ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÏÉ¬¸«¡ª
2. MC¥Ë¥åー¥èー¥¯¤¬À¹¤ê¾å¤²¤ë¡ªÇú¾ÐÉ¬»ê¤Î¥²ー¥à´ë²è¥Ð¥È¥ë¡ª
MC¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯¤¬·Ú²÷¤Ê¥Èー¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥²ー¥à´ë²è¤â³«ºÅ¡ª
¡¦ ¡ÖÅìÀ¾ÂÐ¹³¡ª¤ª¾Ð¤¤BINGO¥Ð¥È¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢9¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¡ÊÉñÂæ²£ÀÚ¤ê¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢Èá¤·¤¤±é½Ð¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¡¢Æó¿Í°Ê¾å¡¢Ì¾¸Å²°¡¢¤¢¤Îº¢¤ÎÀÄ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤è¤¦¤¼～¤Î¥ê¥º¥à¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¥¨¥³ー¡¢Æ¸ÍØ¤ÇÆ°ÍÉ¡Ë¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥Ó¥ó¥´¥Ñ¥Í¥ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Âç´îÍø¤È¥â¥Î¥Ü¥±¤ÇÂÐ·è¡£MC¤ÎÈ½Äê¤Ç¥Þ¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Ó¥ó¥´¤ÎÎó¤ÎÂ¿¤µ¤Ç¾¡ÇÔ¤¬·è¤Þ¤ë¡£·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î½ÖÈ¯ÎÏ¤ÈÈ¯ÁÛÎÏ¤¬¸÷¤ë¡¢¤Ï¤º¤¬¡¢¡¢¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¥²ー¥àÆâÍÆ¤Þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ëÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤Ë¡ª
¡¦ ¡ÖÅìÀ¾ÂÐ¹³¡ªÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥²ー¥à¥Ð¥È¥ë¡×
¡ÖÉé¤±¤ë¤¬¾¡¤Á¡×¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤Ç¡¢¤¤¤«¤ËÁá¤¯¡¢¤¤¤«¤Ë¤¦¤Þ¤¯¡ÖÉé¤±¤ë¡×¤«¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤ÎÈ¯ÁÛÎÏ¤È¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ëÇú¾ÐÉ¬»ê¤Î¥Ð¥È¥ë¡£½ªÎ»»þ¤Ë¡ÖÉé¤±²ó¿ô¤ÎÂ¿¤¤¥Áー¥à¡×¤¬¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¥²ー¥à¥Ð¥È¥ë¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¼ïÌÜ¤Ç¤ÎÂÐ·è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÖÁáÉé¤±ÁêËÐ¡×¡§1ÂÐ1¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅÚÉ¶¤«¤éÁá¤¯½Ð¤ë¤«¡¢Â¤ÎÎ¢°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤¬ÃÏÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤¿Êý¤¬¾¡¤Á¡ÊÁá¤¯Éé¤±¤¿Êý¤¬¾¡Íø¡Ë
¡ÖÁáÉé¤±ÏÓÁêËÐ¡×¡§¥·¥ó¥×¥ë¤ËÏÓÁêËÐ¤Ç¡¢Àè¤Ë¼ê¤Î¹Ã¤¬¼«Ê¬¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤¿Êý¤¬¾¡¤Á¡ÊÁá¤¯Éé¤±¤¿Êý¤¬¾¡Íø¡Ë
¡Öµ÷Î¥Éé¤±»°ÃÊÄ·¤Ó¡×¡§Âµ¤«¤éÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤ê¹þ¤ß¡¢¡Ö¥Û¥Ã¥×¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Î»°ÃÊÄ·¤Ó¤ò¹Ô¤¤¡¢Ä·¤ó¤Àµ÷Î¥¤¬ºÇ¤âÃ»¤«¤Ã¤¿Êý¤¬¾¡¤Á¡Ê±ó¤¯¤ËÈô¤Ð¤ºÁá¤¯Éé¤±¤¿Êý¤¬¾¡Íø¡Ë
¡ÖÁáÉé¤±É÷Á¥Íî¤È¤·¡×¡§3ÂÐ3¤Î¥Áー¥àÂÐ¹³Àï¡£ÃÏÌÌ¤ËÍî¤Á¤Æ¤¯¤ëÉ÷Á¥¤ò¡¢¼ê°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤ÇÁá¤¯ÃÏÌÌ¤Ë¤Ä¤±¤¿¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¡£¤¿¤À¤·¡¢É¬¤º1¿Í1²ó¤ÏÉ÷Á¥¤Ë¿¨¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À©Ìó¤¬¡£·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬Á´ÎÏ¤Ç¡ÖÉé¤±¡×¤òÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¾Ð¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥²ー¥à´ë²è¤È¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¤ÎÀ®ÀÓ¤òÁí¹ç¤·¤Æ¡¢¾¡Íø¥Áー¥à¤¬·èÄê¡ª
¸«»öÍ¥¾¡¤·¤¿¥Áー¥à¤Ë¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°Ì¾Êª¤ß¤½¤«¤Ä¡ÖÌð¾ì¤È¤ó¡×¤Î¤ª¿©»ö·ô10Ëü±ßÊ¬¤¬Â£Äè¡£¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ò¤«¤±¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
3. ¡ÚÇÛ¿®¸ÂÄê¡ª¡Û·Ý¿Í¤ÎÁÇ´é¤¬¸«¤¨¤ë¡ÖÅìÀ¾ÂÐ¹³¡ª¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥«ー¥É¥Èー¥¯¡×¡ª
ÍÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢ËÜÊÔ¤Î¼ýÏ¿¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÅìÀ¾ÂÐ¹³¡ª¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥«ー¥É¥Èー¥¯¡×Á´ÊÔ¤òÆÃÊÌ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤Ï¡¢Î¾·³¤Î·Ý¿Í¤¬¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿²ó¿ô¡×¤ä¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖ¹â¤¤Çã¤¤Êª¡×¡¢¡Ö¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¿Í¿ô¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê¼ÁÌä¤Ë¿ô»ú¤Ç²óÅú¤·¡¢¸ß¤¤¤ÎÁÇ´é¤òË½¤¹ç¤¦´ë²è¡£¥Áー¥àÆâ¤Ç¤âÃ¯¤¬¤É¤Î¿ô»ú¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÂåÉ½¼ÔÆ±»Î¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ç¿ô»ú¤òÈ¯É½¤·¡¢¿ô»ú¤ÎÂç¤¤¤¿Í¤Î¾¡¤Á¡£ÉáÃÊ¤Î¥Í¥¿¤ä¥²ー¥à¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ä¿Í´ÖÀ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¡×¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Îµ®½Å¤Ê¥Èー¥¯¥Ð¥È¥ë¡£
¡þ¼ýÏ¿¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È
²°ÉßÍµÀ¯¡Ê¥Ë¥åー¥èー¥¯¡Ë
¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Î¥ê¤ÇÈÖÁÈ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤ó¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡£¼ã¼ê·Ý¿Í¤Î¥Í¥¿¤âºÇ¸åÈø¤Ç¸«¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¥¦¥±¤«¤¿¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¡£Ì¾¸Å²°¤È¤¤¤¦Åìµþ¤ÈÂçºå¤Î¤É¤Á¤é¤Î¥Ûー¥à¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
Åèº´ÏÂÌé¡Ê¥Ë¥åー¥èー¥¯¡Ë
ÉáÃÊ°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¼ê¥á¥ó¥Ðー¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÁ°¤Î¤á¤ê¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£Ì¾¸Å²°¤È¤¤¤¦Ãæ´Ö¤Ç¤Î¡¢·Ý¿ÍÂÐ·è¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤â¤¤¤¤¡¢¤Þ¤¿µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ä¤ê¤¿¤¤¡£
Ì¾¸Å²°¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÅìÀ¾¤Î¿Íµ¤¼ã¼ê·Ý¿Í¤Ë¤è¤ë¾Ð¤¤¤È¥×¥é¥¤¥É¤ò¤«¤±¤¿¿¿·õ¾¡Éé¡ª ¤½¤·¤Æ¡¢ÍÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¡Ö¤³¤³¤À¤±¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Èー¥¯´ë²è¤Þ¤Ç¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö¥ª¥ï¥é¥¤¥á¥¤¡ª～Ì¾¸Å²°¤¬¾Ð¤¤¤Î´Ø½ê ÅìÀ¾¼ã¼ê¥Ð¥È¥ë¡×¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´¼«Âð¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡þ³µÍ×
¥ª¥ï¥é¥¤¥á¥¤¡¡～Ì¾¸Å²°¤¬¾Ð¤¤¤Î´Ø½ê ÅìÀ¾¼ã¼ê¥Ð¥È¥ë
½Ð±é¼Ô¡§
MC¥Ë¥åー¥èー¥¯
½Ð¾ì·Ý¿Í¡§
¡ÊÅì·³¡Ë¥¨¥Ðー¥¹¡¢¥¤¥Á¥´¡¢²ÈÂ²¥Á¥ãー¥Ï¥ó
¡ÊÀ¾·³¡Ë¥«¥Ù¥Ý¥¹¥¿ー¡¢¿éÀ±¥Áー¥¯¥À¥ó¥¹¡¢Îã¤¨¤Ð±ê
ÇÛ¿®ÆâÍÆ¡§ ÅìÀ¾¼ã¼ê·Ý¿Í¤Ë¤è¤ë¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¡¢¥²ー¥à´ë²è¥Ð¥È¥ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¸ÂÄê¡ÖÅìÀ¾ÂÐ¹³¡ª¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥«ー¥É¥Èー¥¯¡×
ÎÁ¶â¡§1,800±ß
ÈÎÇä´ü´Ö¡§ 9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë19:00～10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00
ÇÛ¿®´ü´Ö¡§ 9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë19:00～10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59
ÇÛ¿®URL¡§https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/owaraimei-250912
¢¨¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®¤Î¤¿¤á¡¢ÈÎÇä¤ÈÇÛ¿®³«»Ï¤ÏÆ±»þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷Æü»þ¡§£¹·î£²£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿¼Ìë£±»þ£±£°Ê¬ ¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¤Ë¤ÆÊüÁ÷
¢¨ÊüÁ÷¼Ü¤ËÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤ò¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¤Ë¤ÆÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¡¢ÊüÁ÷¸å¤Ë¤ÏTVer¡¦Locipo¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£