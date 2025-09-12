TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¸ø½÷ÅÂ²¼¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¡ÙLINE¥¹¥¿¥ó¥×¡¦Ãå¤»¤«¤¨¡¡ÇÛ¿®³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥Ã¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÈþÆ£ ¹¨°ìÏº¡Ë¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥¢¥Ë¥áIP¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®¤ä¥³¥é¥Ü¼Â»Ü¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò Creative Plus¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÃÆ£ ¼þÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢LINE¥¹¥¿¥ó¥×¡¦LINEÃå¤»¤«¤¨ TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¸ø½÷ÅÂ²¼¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¡Ù¡Ê(C)2025 ¼·Ìî¤ê¤¯¡¦cura/KADOKAWA/¡Ö¸ø½÷ÅÂ²¼¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡Ë¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇÛ¿®¤Ï¤³¤Á¤é¤Ë¤Æ
LINE¥¹¥¿¥ó¥×¡Ø¸ø½÷ÅÂ²¼¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¡Ù¡Ê40ÅÀ 100 ¥³¥¤¥ó¡¿250 ±ß¡Ë
LINE STORE ¡¡https://line.me/S/sticker/31578446
LINEÃå¤»¤«¤¨¡Ø¸ø½÷ÅÂ²¼¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¡Ù¡Ê1¼ïÎà 150 ¥³¥¤¥ó¡¿370 ±ß¡Ë
LINE STORE ¡¡https://line.me/S/shop/theme/detail?id=0100d2f6-0124-475d-87c8-2f6d76d0a752
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¸ø½÷ÅÂ²¼¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¡Ù¤È¤Ï
--²¦µÜËâË¡»Î¤Î»î¸³¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£À¤¤ÎÃæ¤Ï¸·¤·¤¤¡£
¼Â²È¤Ëµ¢¤í¤¦¤Ë¤â¡¢ÀèÎ©¤Ä¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡£
»Å»ö¤òÃµ¤¹¥¢¥ì¥ó¤ËÉñ¤¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¸ø¼ß²È¸æÂ©½÷¡¢
¤¹¤Ê¤ï¤Á¸ø½÷ÅÂ²¼¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤Î»Å»ö¡£
¤É¤¦¤â¸Õ»¶½¤¤¤¬¡¢¤¢¤Î¡ØÉå¤ì±ï¡Ù¤Û¤ÉÂçÊÑ¤ÊÀ¸ÅÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤¦¹â¤ò³ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡¢
Èà¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏËâË¡¤ò°ìÀÚ»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾¯½÷¤À¤Ã¤¿¡©¡ª
Èà½÷¤ÎËâË¡¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤Ï°ìÂÎ¡Ä¡©
¥¢¥ì¥ó¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¼ø¶È¤¬¡¢¾¯½÷¤ÎÌ¤Íè¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¾È¤é¤¹--¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://koujodenka-anime.com/(https://koujodenka-anime.com/)
¡Ú¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¡Ûhttps://x.com/koujo_anime(https://x.com/koujo_anime)
¢¨»²¹Í¾ðÊó
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥Ã¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¡¡¡¡ÈþÆ£¹¨°ìÏº
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«»°ÃúÌÜ12ÈÖ18¹æ¡¡ ½ÂÃ«ÆîÅìµÞ¥Ó¥ë10³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢EC»ö¶È¡¢ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È»ö¶È¡¢¤½¤ÎÂ¾»ö¶È
URL ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡https://m-upholdings.co.jp/
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒCreative Plus
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¡¡¡¡²ÃÆ£¼þÂÀÏº
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«»°ÃúÌÜ12ÈÖ18¹æ¡¡ ½ÂÃ«ÆîÅìµÞ¥Ó¥ë10³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤ª¤è¤ÓÇÛ¿®»ö¶È¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡¢¥²ー¥à·Ï¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯À©ºî¡¢IP³¤³°Å¸³«»ö¶È
URL¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡http://www.creativeplus.co.jp/
°Ê¾å