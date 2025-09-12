メディアミックスプロジェクト「リ・クレシェンド！」のオフィシャルサイトおよびファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年9月12日（金）に、メディアミックスプロジェクト「リ・クレシェンド！」のオフィシャルサイトおよびファンクラブを公開しました。

『リ・クレシェンド！-Re:CRESCENDO!-』は、音楽を通じて夢を追いかける少女たちを描く新規メディアミックスプロジェクトです。キャラクターデザインは人気イラストレーター・漫画家のえれっと氏が、シナリオは作家の望 公太氏が担当しています。2次元のボイスドラマに加え、2026年初春には3次元ユニットによるリアルライブも予定されており、今後の展開に注目が集まります。

この度オープンしたのは、リ・クレシェンド！のオフィシャルサイトおよびファンクラブです。オフィシャルサイトでは各キャラクターのプロフィールをはじめとした最新情報をお届け。また、ファンクラブではここでしか見られないオフショット、ムービー、ブログなど様々なコンテンツを用意しています。

当サイトの詳細は、下記URLよりご確認ください。

【オフィシャルサイト／ファンクラブ詳細】

■サイト名

リ・クレシェンド！-Re:CRESCENDO!-

■オフィシャルサイトURL

https://re-crescendo.com

■オフィシャルファンクラブ名

Re:CRESCENDO!

■ファンクラブURL

https://recrescendo.bitfan.id/

■会費

WEB：月額 480円（税込）

アプリ：月額 600円（税込）

※お支払いには「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」「Apple/Google決済」 をご利用いただけます。

※決済方法に関わらず、提供コンテンツは一律となります。

■有料会員コンテンツ

BLOG、MOVIE、GALLERY、LIVE STREAMING、TICKET、GOODS

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的で優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

URL：https://bitfan.id/