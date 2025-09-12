「【IT企業向け】～スムーズなM&A・IPO～労務DDのポイント解説セミナー」を開催します

社会保険労務士法人スマイング

IT企業の人事労務に強い社会保険労務士法人スマイング（所在地：東京都渋谷区）は、「～スムーズな～労務DDのポイント解説セミナー」を2025年9月25日（木）に無料開催いたします。

▼詳細ページ：https://it-jinji.net/20250925/(https://it-jinji.net/20250925/)

M&Aの成否を左右するのは、財務だけでなく“人と労務”の健全性です。

特にIT企業では、専門人材の雇用契約や働き方、残業管理、社会保険の適正加入などが将来的なリスクにつながることがあります。

本セミナーでは、社労士法人が実際の労務デューデリジェンス（労務DD）のチェックポイントを解説いたします。過去の事例を交えながら、M&Aの前に必ず確認すべき労務リスクと、その対処法をわかりやすくお伝えします。

貴社のM&A準備における労務管理の課題を明確にし、具体的な対策を講じるための一助となれば幸いです。ぜひお気軽にご参加ください。

▼下記のようなIT企業様はぜひご参加ください！▼

☑ M&Aについてこれから考える

☑ 労務管理の強化・労務監査/審査が重要と感じている

☑ 最新の法改正情報をいち早く把握したい

☑ 顧問社労士を探している

※対象：経営者・経営幹部・人事労務担当者

【実施概要】

▼日時▼

□ 2025年9月25日（木）13:00～14:00

▼開催方法▼

オンライン（セミナー申し込み後、当日の配信方法についてご案内いたします）

▼受講料▼

無料

▼定員▼

10名まで（1社2名まで）

▼主なセミナー内容▼

・IT企業特有の労務リスク

雇用契約・労働時間・社会保険など、M&Aで問題となりやすい論点を解説

・労務デューデリジェンスの実務ポイント

社労士が見るチェックリストと調査の進め方

・トラブル防止と価値向上の工夫

労務リスクを未然に防ぎ、企業価値を高めるための実践策

▼登壇者▼

社会保険労務士法人スマイング

1999年開業。「企業と人に元気と笑顔を！」を経営理念とし、代表は元SEとしての業界経験を活かし、ＩＴ業界に特化した人事労務サービスで企業を支援。IPO（株式公開）向け労務デューデリや人事労務対策支援にも注力し、監査法人や証券会社と企業間のコーディネーターの役割も担っている。2018年よりクラウドサービスを活用した人事労務サービスで業務効率化を図ったり、クラウドサービス導入時の困ったを解決する「教えて！クラウド先生！(R)（商標登録済み）」サービスを展開。2018年10月のマネーフォワード社主催のMFクラウドExpoではクラウドサービスの活用により革新的なバックオフィスを実現している企業として「クラウドサービスアワード2018優秀賞」さらに「クラウドサービスアワード2018大賞」を受賞。また2021年10月より給与計算などBPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)に特化した「クラウドBPO株式会社」を共同設立し、企業ニーズへの対応を進めている。現在はIT人事労務ネットを運営。契約実績：契約企業数453社、従業員規模数名～16,000名（2024年4月現在）

社会保険労務士法人スマイング

副代表・コンサルティンググループマネージャー

薄田(ススキダ) 順矢

IT企業を中心とした人事制度構築・組織風土改善・管理職研修を得意とし実績多数。人事労務デューデリジェンスの実績も多く、ハラスメントのEラーニングの監修なども対応。

▼主な実績▼

・就業規則の策定・見直し ：IT（規模間問わず多数）

・ＩＰＯ向け労務ＤＤ ：IT（規模間問わず多数）、アパレル（150名）他



IT企業の人事労務に関する特化サイト「IT人事労務ネット」を運営

HPはこちら：https://it-jinji.net/(https://it-jinji.net/)

▼セミナーに関するお問い合わせ▼

社会保険労務士法人スマイング 副代表・コンサルティンググループマネージャー 薄田（ススキダ）

・メール：info@sming.jp

・チャットワーク：https://chatwork.com/nari-sr



