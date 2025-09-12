フィジー政府観光局　しまなみ映画祭2025に出展

フィジー政府観光局

フィジー政府観光局（所在地：フィジー・ナンディ、Acting CEO：ロバート・トンプソン）は、2025年9月13日（土）～15日（月・祝）に広島県因島の「HAKKOパーク」で開催される「しまなみ映画祭2025」に出展します。会場では、フィジーを代表するコンテンポラリーダンスカンパニー「VOU（ヴォウ）」による迫力のライブパフォーマンスに加え、フィジーの文化を体感できる貴重な機会をご提供します。伝統とモダンが融合した表現や心を込めたホスピタリティを通じて、南太平洋の島国ならではのBULAスピリットを、映画と自然に彩られた特別な舞台でお届けします。

フィジーの魂を感じるパフォーマンス

今回の目玉は、ダンスカンパニー「VOU（ヴォウ）」によるライブパフォーマンスです。伝統舞踊や太鼓、チャント（詠唱）、そしてモダンダンスを融合させた唯一無二の舞台は、観る人をフィジーの島々へと誘い、心を揺さぶる体験を生み出します。

フィジーブースで楽しむ特典

フィジー政府観光局 VOUパフォーマンス

メイン会場内のフィジー政府観光局ブースでは、公式Instagram@tourismfiji_jpをフォローした方にBULAステッカーやフィジーウォーターをプレゼント。南太平洋の風を感じながら、旅先としてのフィジーの魅力を探求していただけます。

日本とフィジーをつなぐ文化交流

フィジー政府観光局

しまなみ映画祭での文化交流をきっかけに、ぜひ次の旅行は幸せあふれるフィジーへ！広島空港から成田空港経由で便利にアクセス可能です。さらに直行便なら約9時間で南太平洋の楽園に到着。

フィジーでは、青い海や色鮮やかな珊瑚礁に囲まれた自然だけでなく、心を揺さぶる文化体験も楽しめます。伝統舞踊「メケ」や太鼓のリズムに身を委ね、地元の人々とカバ・セレモニーを囲んで交流し、街のアートやクラフトマーケットに訪れて島々の暮らしを感じるーー自然と文化が響きあう特別な体験ができる“世界一幸せな国”フィジーが、あなたを迎えてくれます。

この秋、しまなみ映画祭でフィジーのBULAスピリットを体感し、その感動をフィジーで味わってください。

イベント概要

・ 名称：しまなみ映画祭2025

・ 日程：2025年9月13日（土）～15日（月・祝）

・ 会場：HAKKOパーク（広島県尾道市因島重井町5800-95）

・ 公式サイト：https://shimanami-film.jp/

【フィジー政府観光局について】

フィジー政府観光局日本事務所は、日本からフィジーへの渡航促進を目的に、セールス、マーケティングなど多岐にわたる観光プロモーションを実施しています。

「幸せあふれるフィジー（Where Happiness comes naturally）」をブランドメッセージに掲げ、「豊かな自然」「アドベンチャー」「コミュニティとの触れ合い」「リフレッシュ」「グルメ」の5つをテーマに、フィジーの幸せをお伝えしています。日本人旅行者向けに安全・安心・感動を提供する南太平洋の楽園として、フィジーの魅力を発信中です。

公式サイト：https://visitfiji.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/tourismfiji.jp/

公式TikTok： https://www.tiktok.com/@tourismfiji.japan

【本件に関するお問い合わせ先】

フィジー政府観光局 広報担当 E-mail：prjapan@tourismfiji.com.fj