【FRED PERRY】名古屋・栄に東海エリアの旗艦店が9月21日にオープン！

ヒットユニオン株式会社

スポーツとサブカルチャーを背景に持つ英国発のファッションブランド FRED PERRYは、2025年9月21日（日）、名古屋・栄に国内3店舗目となる路面旗艦店「FRED PERRY SHOP NAGOYA」をオープンいたします。東京・神宮前、大阪・堀江に続く日本で3番目の旗艦店として、販売の場を超えた“ブランドを体験できる空間”を目指します。

FRED PERRY SHOP NAGOYA 外観

名古屋・栄の中心地に位置する路面店は、倉庫をリノベーションしたようなインダストリアルな世界観と、ギャラリーのような余白を融合させた設計が特徴。コンクリートやモルタルの素材感を活かしながら、白壁・木材・金属のコントラストがミニマルで洗練された印象を生み出します。さらに、東海エリアの伝統産業とのつながりを感じさせるタイル使いも随所に施され、地域性とブランド哲学が交差する空間となっています。

FRED PERRY SHOP NAGOYA 1F

店舗の内装は、独立したファサードと大きなガラス面により街と視覚的につながり、ブランドを象徴するポロシャツをディスプレイした「シャツウォール」が店外からも一望できる設計。1Fには大型ライトボックスを配し、入店時から強いインパクトを演出しています。2Fへと続く階段正面には特大LEDビジョンを設置し、フロア移動の瞬間にもブランドの世界観に包まれる没入感を提供します。

FRED PERRY SHOP NAGOYA 2F

2Fでは、ブランドビジュアルとアーカイブアイテムの展示を通じて、FRED PERRYのストーリーをより深く体験できる構成に。販売スペースにとどまらず、展示やイベントなど多目的に活用できる空間として、地域カルチャーとの接点を生み出す場となります。

FRED PERRYのフルラインナップが揃うのは東海エリアではこの店舗のみ。コラボレーションアイテムを含め、ブランドの世界観を余すことなく体感できる特別なショップです。

オープンを記念して、ポロシャツの背面に各都市の店舗ロケーションが刺繍された「シティシャツ」の名古屋バージョンが数量限定で登場。英国レスターで編み・染色・裁断・刺繍まで手作業で仕立てられた一着です。FRED PERRYの代名詞でもある流れるようなフィットを採用し、ブランドのクラフトマンシップを落とし込んでいます。名古屋店でしか手に入らない限定アイテムとして、ファン必見の一着です。

名古屋店限定シティシャツ \19,800

SHOP INFORMATION

FRED PERRY SHOP NAGOYA

オープン日：2025年9月21日（日）

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-13-22

延床面積：1F 167平方メートル 2F 175平方メートル

営業時間：11:00～19:00

定休日：水曜日

TEL：052-228-9317（9/20～）

FRED PERRY（フレッドペリー）

1952年にウィンブルドンのトリプルチャンピオン、フレデリックジョン・ペリーによって設立され、それ以来、英国のサブカルチャーと共に歩んできました。オリジナルのフレッドペリーシャツは、60年以上前にデザインされて以来、当時のまま変わることなく誇りを持って製造しています。フレッドペリーシャツは、スポーツウェアからストリートウェアをクロスオーバーしたサブカルチャーのユニフォームです。フレッドをインスパイアしたものは、他のテニスプレーヤーにも影響を与えました。それはやがて権力に反抗し型にはまらないユースたち、ミュージシャンやフィルムメーカーなどのクリエーター、そして一周回ってまたスポーツ界のスターたちまで、様々なコミュニティをインスパイアしました。1950年代から続く英国サブカルチャーのユニフォームは、各世代が自分たちのモノとして着続けています。でも常にその中心にあるのは、胸元のローレルリース。別の部屋にいても、混雑したダンスフロアでも、広いフットボールスタジアムでも一目で分かるアイコニックなシャツです。COMME des GARCONS（コム・デ・ギャルソン）のような世界的デザイナーや、サブカルチャーをルーツに物作りを行う英国デザイナーとのコラボレーションなど、ユニークなスポーツのバックグラウンドと英国のサブカルチャーと深い繋がりを持ったイギリスを代表するファッションブランドとして、グローバルにビジネスを展開しています。

オフィシャルサイト：https://www.fredperry.jp/

Instagram：@fredperryjp(https://www.instagram.com/fredperryjp/)

Twitter：@FRED_PERRY_JP(https://x.com/FRED_PERRY_JP)

Facebook：@FredPerryJapan(https://www.facebook.com/FredPerryJapan?checkpoint_src=any)