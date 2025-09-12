〈大賞賞金100万円！〉思わず手帳にメモした身近な人のひと言を大募集。【第30回手帳大賞】

株式会社 高橋書店

株式会社高橋書店（本社：東京都豊島区 代表取締役：清水美成）は、来年30回目となる「手帳大賞」の応募受付を2025年9月1日より開始いたしました。受賞作品は厳選なる審査を経て、2026年11月に開催の発表表彰式で発表する予定です。

【手帳大賞とは?】

高橋書店の「手帳大賞」は、名言大賞とアイデア大賞の2つの部門からなる、「コトバとアイデア」のコンテストです。

毎年、思わず手帳にメモしたくなる「身近な人の名言」やあったらいいなと思う商品の企画や使い方のアイデアを数多くご応募いただき、手帳の新しい未来をつくる賞として、進化を続けています。

思わず手帳にメモした「忘れられないひとこと」を大募集！

ふとした会話の中で相手が言ったひとことに「うまいこと言うなぁ」と思ったことはありませんか。

そんな身近な人の名言を募集いたします。どんな状況で言われた言葉かの背景とあわせてご応募ください。

応募点数に限りはありません。たくさんのご応募をお待ちしています。

賞金 大賞1点 100万円 特別賞3点 各20万円 優秀賞数点 各10万円

■前回の受賞作品：第28回手帳大賞 名言大賞（2024年開催）

「年はとる物じゃなく、頂く物なのよ。」（発言者：職場のおばちゃん）

受賞者：荒木 ゆかりさん（埼玉県）

【背景】

「年をとりたくないなぁー」とみんなで話をしていた時に、仲良しのおばちゃんが言ってくれた言葉。そういう考えもあるんだなと思わされました。

■応募方法

2026年版『No.E501 名言・格言 日めくりカレンダー』 （第28手帳大賞の受賞作品を含む365作品を掲載）

郵送またはWEB応募フォームより受付

必要事項：１.「身近な人の名言」（歯切れのよいひとこと）

２.誰が言った言葉か

３.言われた時の状況などの簡単な説明（背景/300文字以内）

４.住所・氏名・年齢・（性別・）職業・電話番号・メールアドレス・

匿名希望の有無 ※名言・格言日めくりカレンダーへの掲載時

応募〆切 2026年4月30日(木) 郵送の場合は消印有効

学校・団体での応募の方を対象に「団体賞」を新設

学校などの団体で応募した方を対象に、「団体賞」を新たに設けました。優秀な作品を数多く応募した団体には、賞状と図書カードを進呈いたします。団体応募の詳細は、手帳大賞HPの団体応募ページをご覧ください。

https://www.takahashishoten.co.jp/techotaisyo/oubo/meigen/dantai.html

手帳大賞HP

https://www.takahashishoten.co.jp/techotaisyo/top.html

※入賞者には直接ご連絡したうえで、ホームページに掲載。発表表彰式に関しては、2026年11月に開催予定です。

