“物流”の次は“空間”を活かす挑戦へ～創業125年の物流企業マグチグループが、今昔荘と提携し、万博会場近くに高級民泊を開業～

空き家や空きビルをリノベーションし、高級民泊「今昔荘」を運営する株式会社ファンバウンド（本社：滋賀県野洲市、代表取締役：大門拓童）と創業125年の総合物流企業・マグチグループ（本社：大阪府、代表取締役COO：袋井 隆)は、マグチグループの歴史にちなんで、かつての商い文化と現代を結びつける、高級民泊「今昔荘 大阪 天保山-米商・魚商-」を大阪港・天保山エリアで9月12日に開業しました。

【開業記念キャンペーンの詳細】

米商：無料宿泊＋大阪産のお米5kgを3組にプレゼント

日本では近年、天候不順による収量減や価格高騰が相次ぎ、“米不足”が社会問題化しています。かつて日本の米取引を牽引した大阪・米商の地で、大阪のお米を味わっていただくことで、米文化の価値を見直すきっかけにしていただきたいと考えています。

魚商：無料宿泊＋大阪湾の鮮魚詰め合わせ（5人前相当）を3組にプレゼント

万博会場に隣接する大阪湾は、江戸期から西日本の流通を担ってきた歴史ある港。かつて魚商たちが瀬戸内や紀伊の漁港から仕入れた鮮魚が集まったこの地で、旬の魚介を堪能いただけます。

【応募方法】

インスタグラム今昔荘公式アカウントより

https://www.instagram.com/p/DOdpUrikqqz/?igsh=Z3U4b2IwYjgwdnNm

１.アカウントをフォロー

２.応募投稿にいいね

３.応募投稿の保存

◆当選発表：9月20日

※抽選にて完売の時点で締め切りとさせて頂きます。

◆宿泊期間：ご相談に応じます

※施設の進捗で前後する可能性あります

◆当選発表

抽選の結果は、当選者の方に直接DMを送付させて頂きます。

【「魚商」と「米商」の歴史をコンセプトに】

江戸時代、大阪港は「天下の台所」と呼ばれ、西日本から集まる物資の流通拠点として発展しました。

魚商（魚問屋）は、瀬戸内や紀伊・若狭などの漁港から新鮮な魚を船で仕入れ、市場で取引。

港湾経済を支える重要な商業集団でした。

米商（米問屋）は、西国諸藩の年貢米を受け入れ、堂島米会所を通じて日本初の先物取引を成立させ、米市場を動かす存在でした。

今回開業する「今昔荘 大阪 天保山 -米商・魚商-」は、こうした歴史をコンセプトに、物流会社マグチグループの旧事務所ビルを改装して誕生しました。浴槽やアートワークなど随所に歴史を感じていただけます。米商の空間には米俵や穀物をモチーフにして温かみを、魚商をイメージした空間には、伝統文様などを通して表現された海を感じる装飾を採用しました。また、今昔荘の特徴でもある浴室も、このテーマに合わせ、訪れるゲストが五感で日本の文化を感じられる空間を演出しています。

【マグチグループの歴史】

創業125年、マグチグループは大阪港の歴史と共に歩んできた総合物流企業です。

明治期、創業者・間口伊之助が大阪市西区湊屋町において艀回漕業に船内荷役業・沿岸荷役業を併せて創業し、歴史は始まりました。

大阪は古くから“天下の台所”と呼ばれ、全国の物資が集まり再び各地へと送り出される物流・商業の中心地。培った流通の知恵は、現代の総合物流事業へと受け継がれています。

戦後の復興期には港湾機能の再建に尽力し、業界初の企業内職業訓練所を設立するなど「人を育てる」姿勢を大切にしながら事業を拡大。

近年では建設・営繕、介護・看護等の事業に幅広く挑戦、拡大に努めてまいりました。

今回の「今昔荘 大阪 天保山-魚商 米商-」開業も、マグチグループにとって新たな挑戦となります。

【古き良き建物を未来へ】

日々、サステナブルを意識した経営を続けるマグチグループは、公式ホームページで掲げる「すべての人々がWell-beingを追求できる社会」の実現を目指し、持続可能な社会づくりに向けたさまざまな活動を展開。社会と調和し、その発展に貢献する企業姿勢は、今昔荘の事業とも深く共鳴しています。

「今昔荘」は町家や商家を歴史とともに高級民泊へと再生し、廃棄物削減・省エネ化・地域資源の活用など、SDGsを意識しつつ、その魅力を世界へ届けています。

共に、観光の魅力向上だけでなく、地域経済の循環・環境負荷の低減・文化財の保全という持続可能な未来づくりに挑戦し続けています。

【施設詳細】

洗濯機・乾燥機、フルキッチン、コーヒーマシーンなど暮らすように過ごせる設備を完備。

海遊館や天保山マーケットプレースまで徒歩圏内、万博会場へは最寄り駅の大阪港駅から2駅で約8分、USJへも車、電車ともに抜群のアクセスを誇ります。

宿泊数が最大12名ということもあり、家族やグループ旅行におすすめです。

【観光需要の高まり】

万博は開幕3か月で累計来場者数約1,600万人に達し（公式発表）、大阪市内の宿泊需要は急上昇中。国土交通省の観光庁の調査では、大阪の宿泊施設稼働率が平均80%を超え、全国でトップであることを公表しました。https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001897188.pdf

【全国展開を視野に、東京進出も計画】

高級民泊「今昔荘」は、2024年に日本初の民泊施設日本一を決める大会「BEST OF MINPAKU」にてグランプリ受賞、2025年には同コンテストの一棟型民泊部門でもグランプリを受賞いたしました。

「立地が良く設備が充実」「お風呂が素晴らしい」「調理器具や洗濯機が揃い長期滞在に最適」といった声が寄せられおり、暮らすように滞在する快適さが特徴です。

【問い合わせ先】

名称 : 株式会社ファンバウンド

日本橋支社

〒542-0073

所在地: 大阪府大阪市中央区日本橋1丁目17-18日本一福岡ビル4階

代表者: 代表取締役 大門 拓童

URL : https://funbound.co.jp/

【施設情報】

名称: 今昔荘 大阪 天保山-米商・魚商-

所在地: 〒552-0021

大阪市港区築港4丁目4番6号 2階・3階

アクセス: 大阪メトロ 中央線 大阪港駅 徒歩5分

101平方メートル 1フロア貸し切り（米商:2階、魚商:3階)

【施設構成】

寝室３部屋：最大12名

公式HP: http://konjakuso.jp/

電話番号: 06-4301-7792

Email: konjakuso@funbound.co.jp

【運営】株式会社ファンバウンド

【設計】株式会社ワープ シー・シー・エス

【施工】西島建設工業株式会社

■マグチグループ株式会社

1901年創業の総合物流企業です。

物流センター事業、生鮮加工業、国際・港湾事業、陸運事業、車輌整備業、ファシリティー・建設営繕事業、訪問看護・介護事業、店舗オペレーション事業、人材派遣事業、起業家育成支援事業など幅広分野で事業を展開しています。

https://www.maguchi.co.jp

■ 株式会社ファンバウンド

空き家や空きビルをリノベーションした都市型高級民泊・高級貸し切り宿「今昔荘」ブランドを運営しています。「今昔荘」は、「今」と「昔」を伝えるデザインコンセプト、スタッフ非滞在型にも関わらずゲスト満足を高めるサービス、ホームシアターや露天風呂といった設備を備えた高級民泊/貸切宿ブランドです。大阪市内に16施設、奈良に１施設の高級民泊「今昔荘」を運営しており、今昔荘ブランドを本部とした民泊フランチャイズ事業も展開しております。

URL: https://funbound.co.jp/

■ 株式会社ワープ シー・シー・エス

昭和59年の創業以来、カーディーラー関係や、その他住宅、商業施設、マンションなどの設計を手掛けています。お客様一人一人のご要望にお応えし、使用される全ての方に快適で機能的な空間を提供できるよう心掛けています。

URL: http://www.warp-ccs.com/

■西島建設工業株式会社（マグチグループ）

企画から設計・施工まで一貫して行い、工場や事務所ビルの新築やリノベーション、設備に合わせたピット工事や機械基礎工事を行なっています。長年の豊富な現場経験により培ってきた高い技術と施工管理体制により、確かで価値ある品質をご提供致します。

http://www.nishijima-k.com