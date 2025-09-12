「2025年 第6回 G検定（ジェネラリスト検定）」受験申込開始のお知らせ

一般社団法人日本ディープラーニング協会

ディープラーニングを中心とする技術による日本の産業競争力の向上を目指す日本ディープラーニング協会（以下JDLA）は、2025年11月7日（金）・8日（土）に開催を予定している2025年 第6回 「G検定（ジェネラリスト検定）」（以下G検定）の受験申込受付を、本日、2025年9月12日（金）13時より開始したことをお知らせします。

2025年 第6回 「G検定（ジェネラリスト検定）」概要

名 称： JDLA Deep Learning for GENERAL 2025 #6

概 要： ディープラーニングを事業に活かすための知識を有しているかを検定する

試験詳細： G検定とは(https://www.jdla.org/certificate/general/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=_202509_001)

受験資格： 制限なし

試験概要： 120分、小問160問（前回実績）、オンライン実施（自宅受験）

出題範囲： シラバス(https://www.jdla.org/certificate/general/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=_202509_002#general_No03) より出題

受 験 料： 一般13,200円（税込）、学生 5,500円（税込）

試 験 日： 2025年11月7日（金）16:00開始

2025年11月8日（土）13:00開始

申込期間： 【個人】2025年9月12日（金）13:00 ～ 2025年10月30日（木）23:59

【団体】2025年9月12日（金）13:00 ～ 2025年10月23日（木）23:59

＜申込方法について＞

受験お申し込み方法につきましては「G検定公式サイト」をご確認ください。

G検定公式サイト :https://www.jdla.org/certificate/general/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=_202509_001＜団体経由申込について＞

団体経由お申し込み方法につきましては「【G検定】団体経由のお申込みについて」をご確認ください。

DX推進パスポートについて

【G検定】団体経由のお申込みについて :https://www.jdla.org/certificate/general/group/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=_202509_003

G検定に合格すると、デジタルリテラシー協議会が発行している「DX推進パスポート」のオープンバッジを発行することができます。

デジタルリテラシー協議会では、デジタル人材育成のさらなる加速を目指し、DXを推進するプロフェッショナル人材に必要となる基本的スキルを証明するデジタルバッジ「DX推進パスポート」を発行しています。

「DX推進パスポート」は、DX推進を行う職場において、チームの一員として作業を担当する人を想定し、DXを推進するプロフェッショナル人材となるために必要な基本的スキルを有することを証明するデジタルバッジです。



「ITパスポート試験」、「DS検定 リテラシーレベル」、「G検定」の3試験の合格数に応じた3種類のバッジを発行します。3試験のうちいずれか1種類の合格者には「DX推進パスポート1」、いずれか2種類に合格すると「DX推進パスポート2」、3つ全てに合格すると「DX推進パスポート3」のデジタルバッジが発行可能となります。

詳細につきましては以下をご確認ください。

「G検定」に関するお問い合わせ先

DX推進パスポートについて :https://www.dilite.jp/passport

G検定試験事務局

e-mail：jdla@jtp.co.jp Tel：03-6700-8004

※電話対応は試験当日のみ

11月7日（金）14:00～19:00

11月8日（土）11:00～16:00

＜日本ディープラーニング協会について＞

日本ディープラーニング協会は、ディープラーニングを事業の核とする企業が中心となり、ディープラーニング技術を日本の産業競争力につなげていこうという意図のもとに設立されました。ディープラーニングを事業の核とする企業および有識者が中心となって、産業活用促進、人材育成、公的機関や産業への提言、国際連携、社会との対話 など、産業の健全な発展のために必要な活動を行っています。

設立日 ： 2017年6月1日

所在地 ： 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目2番1号 新大手町ビル 3F

理事長 ： 松尾 豊 東京大学大学院工学系研究科 教授

ホームページ ： https://www.jdla.org(https://www.jdla.org?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=_202509_004)

情報ポータル ：https://www.jdla.org/portal/(https://www.jdla.org/portal/%20?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=_202509_005)

