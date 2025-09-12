五島の島ぐらしをのぞいてみよう！「五島市移住下見ツアー」
長崎県五島市（五島列島）は、美しい海と豊かな自然に囲まれながらも、暮らしに必要なものがコンパクトに揃っていることなどから、直近5年間で約1,200人が移住した、移住先としても人気の高い島です。
「日本の渚100選」に選ばれた高浜海水浴場
“五島市への移住を考えているけど、何から始めたらいいかわからない…”
“現地を下見したいけど、どこを見たらいいの…？”
そんな悩みをお持ちの方へ向け、長崎県五島市・福江島への移住下見ツアーを開催します。
このツアーは、ただの観光ではありません。
実際に暮らしている五島市の移住支援員（先輩移住者）がガイドとなり、生活に必要なインフラから子育て環境まで、「五島で暮らす」という視点で島をご案内します。
移住の先輩や、同じように移住を検討している仲間たちとの交流を通じて、移住に関する疑問や不安を解消し、五島での暮らしを、ぜひ体感してみましょう！
福江島のシンボル"鬼岳"
こんな方におすすめ- 五島市への移住に興味があり、具体的な情報収集をしたい方
- 現地の暮らしを実際に見て、自分の目で確かめたい方
- 移住に関する不安や疑問を解消したい方
- 移住の先輩や仲間と交流し、情報交換をしたい方
- 五島市の魅力を五感で感じ、移住のイメージを膨らませたい方
上）福江島のグルメ 下）福江島の街並み
ツアースケジュール
【ツアー行程表】暮らしに必要なスーパーやドラッグストア、公共施設などを巡る2日間。移住者と交流できるBBQも予定。
開催日・料金等
１.開催日：10月24日（金）～26日（日）
※ツアーは24日（金）・25日（土）の2日間
申込締切日：10月3日（金）
料金：15,000円 昼食2回・夕食2回込
２.開催日：11月14日（金）～16日（日）
※ツアーは14日（金）・15日（土）の2日間
申込締切日：10月14日（火）
料金：13,500円 昼食1回・夕食2回込
３.開催日：12月5日（金）～7日（日）
※ツアーは5日（金）・6日（土）の2日間
申込締切日：11月5日（水）
料金：13,500円 昼食1回・夕食2回込
※予備日：2026年1月11日（土）～13日（月）
申込締切日：未定
料金：未定
※いずれも2日目は夕食までの開催のため、宿泊が必要です。
代金に含まれるもの
- 行程に記載の交通、専用車代金
- 食事（昼食・夕食）
- ガイド費用・企画費
旅行代金に含まれないもの
- 宿泊費
- 集合場所までの往復の交通費
- 通信費、お土産代などの個人的性質の費用
- 国内旅行傷害保険
ツアーの詳細・お申し込み11月開催分のお申込みはこちら :
https://www.zenryo-marupay.com/marupay/event/select-item/E2509040003?shop_code=000133&key=DeGI2GDrns
10月開催分のお申込みはこちら :
https://www.zenryo-marupay.com/marupay/event/select-item/E2509040002?shop_code=000133&key=cL38KBbJ1b
12月開催分のお申込みはこちら :
https://www.zenryo-marupay.com/marupay/event/select-item/E2509040004?shop_code=000133&key=iGWArIkowk
各回、定員に達し次第受付を終了します。申込みボタンクリック後、人数入力欄にて残り人数が確認できます。
ツアー企画・お問い合わせ
長崎県知事登録旅行業 第2種205号
合同会社アイラオリエンタルリンク
トラベルQ本社（福江）営業所
法人団体セールスセクション
〒853-0033 長崎県五島市木場町 240-1
TEL : 0959-88-9510 / FAX : 0959-76-3637
総合旅行業務取扱管理者：篠竹 明敏
【長崎県五島市とは】
五島市はこんな場所にあります
長崎県の西に浮かぶ大小約150の島々からなる五島列島。
五島列島の最南端にある五島市は、五島列島最大の島、福江島と久賀島、奈留島の大きな3つの島を含む10の有人島と53の無人島で成り立っています。
飛行機では、スムーズに乗り継ぐことができれば羽田空港からは最短約3時間で、伊丹空港からは約2時間で到着します。
東京や大阪からもアクセスしやすい
美しい自然や新鮮で豊富な食材、古い歴史と文化に恵まれている五島市は、新しい事業や雇用が生まれ続けている元気な島でもあります。
暮らしの環境も整っており、複数の大型スーパーやドラッグストア、総合病院や診療所があるほか、保育所や小中学校も多数あり、「安心して暮らせる島」と多くの方の移住先に選ばれています。
五島市全体の人口は、33,288人（R7年8月末現在）。直近5年間で約1,200人の移住者を受け入れています。うち30代までの若い世代が半数以上を占めており、定着率は約8割です。
五島列島で、自分らしいライフスタイルを始めませんか？
海、山、川と自然あふれる福江島では、アウトドアな遊びがいっぱい！
【SNSで離島移住や島暮らしの情報発信中！】
公式note「五島ぐらし」 :
https://goto-city.note.jp/
公式Instagram「五島ぐらし」 :
https://www.instagram.com/gotolife2021/
公式X「五島やけんよか」 :
https://x.com/gotoyakenyoka
映画のロケ地にもなった大瀬崎灯台。五島には、美しい景色がいっぱい。