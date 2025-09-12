【日本一大きなシャチ「アース」、ありがとう】Amazon限定でB5判ブロマイド付き『シャチまるごとBOOK』が発売

ファンの声から生まれた「アース」ブロマイド

辰巳出版株式会社「アース」ブロマイド。名古屋港水族館協力の元、今年5月に水族館写真家・かぶつさんが撮影したもの

2025年8月3日、名古屋港水族館で暮らしていた国内最大のシャチ「アース」が急逝しました。感情豊かで愛嬌のある顔立ちと、躍動感あふれる姿が多くの人に親しまれ、7月末に発売された『シャチまるごとBOOK』では表紙を飾るなど高い人気を集めました。

アースの逝去後、『シャチまるごとBOOK』編集部にはファンや読者から「思い出を形に残したい」「自宅に飾ってアースを偲びたい」といった声が多数寄せられました。

こうした要望を受け、長年アースを撮影してきた水族館写真家・かぶつ氏、名古屋港水族館、生まれ故郷の鴨川シーワールドの協力のもと、特別ブロマイドの制作が実現しました。

ブロマイドはB5サイズで、写真面には文字を一切入れず、アースの姿をそのまま収めています。『シャチまるごとBOOK』購入者特典として、Amazon限定・数量限定で販売します。

名古屋港水族館のシャチ「アース」

アースは国内唯一のオスのシャチで、体長6メートル、体重3.7トンという日本一大きなシャチとして知られていました。また、日本で初めて飼育下での繁殖を成功させた「ステラ」（当時は鴨川シーワールド、現在は神戸須磨シーワールドで飼育）の孫にあたり、日本初の「水族館三世」でした。

本の中では、ともに暮らすリンとのツーショットや、飼育スタッフとの触れ合い、アースの性格がわかるエピソードなどが収録されています。

≪『シャチまるごとBOOK』より、アース誕生時のエピソードを引用≫

2008年10月13日

鴨川シーワールドのシャチ「ラビー」が出産。日本初の飼育下三世「アース」が誕生

ステラの第一子「ラビー」が10歳で出産。日本の水族館で生まれ育ったシャチでは初めての繁殖で、日本初の飼育下三世誕生となった。父親は23歳のオスカー。妊娠期間は18カ月で、10月13日午前8時35分に破水確認。午前8時55分には 尾びれが出はじめ、午前11時44分に出産。翌14日午後12時24分には初授乳が確認された。

出産時は開園中で、観客が見守る中での出産となった。誕生の瞬間には観客から大きな拍手と歓声が上がった。赤ちゃんは自力で水面まで泳ぎ、元気に初めての呼吸を行った。

アースが表紙を飾った『シャチまるごとBOOK』

『シャチまるごとBOOK』（辰巳出版）より『シャチまるごとBOOK』（辰巳出版）より『シャチまるごとBOOK』（辰巳出版）より

『シャチまるごとBOOK』は予約段階でAmazon総合ランキング・楽天ブックス総合ランキングともに10位にランクイン。Amazonでは10部門でカテゴリー1位（※）。大反響によりネット書店での完売や書店注文が相次ぎ、発売前から重版が決定。発売1ヵ月足らずで3度の重版を重ねるという異例のヒットとなっています。アースをはじめ、日本で暮らす6頭のシャチの個体紹介や水族館の紹介、シャチの生態や野生の姿などを、迫力ある写真やイラストとともに紹介しています。

※動物学、動物・植物、海洋学、環境保護、地球科学・エコロジー、科学、考古学、地球科学、カメラ・ビデオ、写真 各部門ベストセラー1位（2025年7月13日調べ）

書籍情報

『シャチまるごとBOOK』（監修・鴨川シーワールド 館長 勝俣浩、編著・南幅俊輔／辰巳出版）

【Amazon.jp限定】名古屋港水族館アースのB5判ブロマイド付／シャチまるごとBOOK (TATSUMI MOOK)

監修：鴨川シーワールド館長 勝俣浩

編著：南幅俊輔

定価：1,760円（本体1,600円+税10％）

サイズ：A4変型判／96ページ／オールカラー

発売日：2025年9月26日

発行：辰巳出版株式会社

▼限定版のご購入はこちら

Amazon：https://amzn.asia/d/eltAhH5

プロフィール

監修 鴨川シーワールド 館長 勝俣浩（かつまた ひろし）

1962年生まれ。1981年、千葉県立長狭高等学校卒業。1987年、帯広畜産大学畜産学部畜産環境学科卒業。同年鴨川シーワールドに入社し、海獣展示課に配属。1988年より国際海洋生物研究所員を兼任。2011年より鴨川シーワールド飼育部門副支配人（副館長）、2016年より同館飼育支配人（館長）を務める。また、日本動物園水族館協会において、教育普及委員会学術研究部員（2008～2018年）、生物多様性委員会種保存事業部員・海獣類別計画管理者（2010～2018年）、特別委員会（イルカ問題関連）委員（2017～2018年）、理事（2018～2024年）などを歴任。海獣類の飼育・保全活動の第一線で活躍している。

編著者 南幅俊輔（みなみはば しゅんすけ）

盛岡市生まれ。グラフィックデザイナー＆写真家。本業のデザイン以外に、さまざまな動物たちの書籍の企画・編集・撮影・執筆も行っている。著書に『ソトネコＪＡＰＡＮ』（洋泉社）、『ワル猫カレンダー』（マガジン・マガジン）、『踊るハシビロコウ』『マヌルネコ15の秘密』（ライブ・パブリッシング）。『ハシビロコウカレンダー』『アザラシまるごとBOOK』（辰巳出版）、『ハシビロコウのすべて』『ゴリラのすべて』『ラッコのすべて』『リロぼん』（廣済堂出版）、『美しすぎるネコ科図鑑』（小学館）、『コアラのひ

みつ』（カンゼン）など。