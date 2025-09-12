¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Úºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»Ô¡ÛÂè18²óÁ´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¥Æ¥³¥ó¥ÉーÁª¼ê¸¢Âç²ñ½àÍ¥¾¡ Ê¡ß· ±Í¡Ê¤Õ¤¯¤¶¤ï ¤¢¤¡ËÁª¼ê¤¬»ÔÄ¹¤òÉ½·ÉË¬Ìä
ºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»Ô
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Æü»þ
ºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»Ôºß½»¤ÎÊ¡ß·¡¡±ÍÁª¼ê¤¬¡¢7·î27Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¥µ¥¤¥Ç¥ó²½³Ø¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè18²óÁ´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¥Æ¥³¥ó¥ÉーÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¡Ö¥¥ç¥ë¥®¡ÊÁÈ¼ê¡Ë ¾®³Ø1¡¦2Ç¯À¸ÃË»Ò +24kgµé¡×¤Ç½àÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊó¹ð¤È¤·¤Æºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»ÔÄ¹¤òË¬Ìä¤·¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ³µÍ×
JOC¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢À¤Âå¤Î¥Æ¥³¥ó¥Éー¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¡¢ÅìÆüËÜÃÏ¶èÂç²ñ¤äÀ¾ÆüËÜÃÏ¶èÂç²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¡¢ÃË½÷³Æ³¬µé¤ÎÁ´ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò·èÄê¤¹¤ëÂç²ñ
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Ê¡ß·¡¡±Í¡Ê¤Õ¤¯¤¶¤ï ¤¢¤¡ËÁª¼ê¡Ê¥Æ¥³¥ó¥Éー¸î¿´²ñ¡¿¶õ¼êÆ»¸î¿´²ñ½êÂ°¡Ë
Æü»þ
2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚÍËÆü¡Ë¸á¸å4»þ30Ê¬¤«¤é
¾ì½ê
¸ÍÅÄ»ÔÌò½ê4³¬¡¡¸ø¼¼