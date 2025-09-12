ナウキャストとグッドライフ、オフィス移転のコストマネジメント最適化で協業

株式会社Finatextホールディングス

次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループの株式会社ナウキャスト（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：辻中 仁士、以下「ナウキャスト」）と株式会社グッドライフ（本社：東京都中央区、代表取締役：真名子 征輝、以下「グッドライフ」）は、オフィス移転にかかるコストマネジメントの最適化で協業します。

■背景

新型コロナウイルス禍を経て出社回帰の流れが強まる中、オフィスの拡張や移転を検討する企業が増えていますが、急成長中のスタートアップや中小企業にとって、移転に伴う初期費用や内装工事費などのコスト負担は大きな課題です。

ナウキャストは、複数のオルタナティブデータを統合して営業活動に活用できる「DataLensHub」シリーズを通じて、商業リーシングや店舗開発、商圏分析といった商業不動産業界に特有の業務の効率化や不動産デベロッパーのオフィス営業を支援しています。また、同じFinatextグループの株式会社スマートプラスクレジット（本社：東京都千代田区、代表取締役：大澤 和明、以下「スマートプラスクレジット」）と連携し、店舗ビジネス事業者向けに新規出店に係る内装工事費や設備費用の後払いサービスを提供しています。

グッドライフは、オフィスづくりのトータルソリューションを提供する企業です。「働くをもっと楽しく、新しく、豊かに」をミッションに掲げ、物件選定から、顧客企業ニーズを深く掘り下げた空間デザイン、内装工事、アフターフォローまでを一貫して手掛けています。

ナウキャストとグッドライフは、お互いのサービスやノウハウを組み合わせることで、オフィス移転に伴う初期費用や内装工事費といったコスト負担を軽減したいと考え、この度協業することとしました。

■協業内容および移転企業側のメリット

今回の協業における具体的な取り組みおよび移転企業側のメリットは以下の通りです。

■今後について

ナウキャストの取り組み- 複数のオルタナティブデータと独自のAI予測モデルで企業のオフィス移転ニーズを把握。- 移転企業に対し、オフィス移転に伴う初期費用の分割払いサービスを提供。グッドライフの取り組み- 移転企業に対し、ビル賃貸契約にかかる初期費用から内装工事費までのトータルコストを算出し、最適なプランを提案。オフィス移転企業側のメリット- 初期費用の負担軽減とキャッシュフローの最適化- オフィス移転に関する煩雑な手続きの負担軽減- オフィス移転の専門的知見を持つ企業からのトータルサポート

ナウキャストとグッドライフは、今後も成長企業のオフィス環境構築を支援するため、さらなるサービスの充実を図ってまいります。

■オフィス移転を検討されている企業様からのお問い合わせ先

以下のフォームからお問い合わせください。

https://nowcast.co.jp/?form=demo_request_start

■参考リンク

- ナウキャストとスマートプラスクレジット、新規出店時の店舗開発から資金調達まで一気通貫で支援する店舗ビジネス事業者向けソリューションを共同提供(https://nowcast.co.jp/news/20250807/)（2025年8月7日 プレスリリース）- 【事例紹介】総合不動産デベロッパーのDXを支えるカスタマイズ性。「オフィス営業」×「サードパーティデータ」が開いた可能性(https://nowcast.co.jp/case-studies/20250826/)- 【事例紹介】徹底した企業研究の仕組み化に取り組む住友不動産のオフィス営業哲学(https://nowcast.co.jp/case-studies/20250826-2/)

【Finatextグループと株式会社ナウキャストについて】

Finatextグループは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するフィンテック企業グループです。金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社Finatext」、オルタナティブデータ解析サービスの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」といった事業会社を擁し、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。

会社名 ： 株式会社Finatextホールディングス

代表者 ： 代表取締役社長CEO 林 良太

証券コード： 東証グロース市場 4419

設立 ： 2013年12月

所在地 ： 東京都千代田区九段北一丁目8番10号

住友不動産九段ビル9階

公式サイト： https://finatext.com/

■株式会社ナウキャストについて

株式会社ナウキャストは、東京大学経済学研究科渡辺努研究室における「東大日次物価指数（現：日経CPINow）」プロジェクトを前身として2015年に設立された、オルタナティブデータのリーディングカンパニーです。次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループにおいて、ビッグデータ解析事業を担っています。POSデータやクレジットカードの決済データ、求人広告データなどの「オルタナティブデータ」を多数扱い、生成AIを活用した事業者の業務支援に取り組んでいます。また、独自の経済指数を開発し、経済統計のリアルタイム化、企業の経営戦略の見える化を行い、国内外250社以上の金融機関、シンクタンク、政府、政府系金融機関、海外ヘッジファンド等の資産運用、経済調査業務を支援しています。

会社名 ： 株式会社ナウキャスト

代表者 ： 代表取締役CEO 辻中 仁士

設立 ： 2015年2月

所在地 ： 東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル 9階

公式サイト： https://nowcast.co.jp/

【株式会社グッドライフについて】

株式会社グッドライフは、2002年の設立以来、ビル管理会社としての経験を基盤に、現在は「オフィスに関するトータルソリューション事業」を展開しています。自社設計による最適なデザイン提案をはじめ、物件選定から家具選定、内装・設備工事、引越までを一貫して提供。お客様とビル管理会社や工事関係者の間に立ち、コストおよびスケジュールの管理を行うプロジェクトマネジメントを担います。「一番の相談相手になろう」をバリューに掲げ、スピーディーかつ丁寧な対応で信頼を構築。セットアップオフィスや居抜きオフィスなど多様な移転ニーズに応えるとともに、中長期的な賃料や運用コストを見据えた提案で、企業の持続的な成長を支援しています。

会社名 ： 株式会社グッドライフ

代表者 ： 代表取締役 真名子 征輝

設立 ： 2002年5月

所在地 ： 東京都中央区日本橋茅場町三丁目2番2号 茅場町EKKビル

公式サイト： https://goodlife-inc.co.jp/