【ＢＳ日テレ】「歌謡プレミアム」デビュー15周年の純烈が登場！　元AKB４８の横山由依と結婚した純烈・後上翔太が新婚生活を告白！家でのお互いの呼び方は…？

９月15日放送の歌謡プレミアムは、今年デビュー15周年を迎えた純烈の3人（酒井一圭、白川裕二郎、後上翔太）がゲスト。

15年で出会った“ヤバい人々”と題し、純烈がデビューしてから出会った“ヤバい人々”を紹介。

元AKB４８・横山由依と運命の出会いの末に結婚した後上翔太が、2人のなれそめから新婚生活までを赤裸々に語る。

さらに紅白初出場を決めた代表作「ラブレター」をはじめ、ヒット曲の数々を熱唱する。

純烈が紹介する最初の“ヤバい人”は前川清。純烈結成のキッカケは、なんと酒井の夢の中に出てきた前川清だった。 酒井「僕が2007年に足を複雑骨折して、”今まで通り歩けるかは保証できません”と言われて入院生活が始まって、手術も含めて40日間の入院だったんですけど、半分以上、夢に前川さんが出てきて…」 赤坂「かなりの出席率ですね！」 酒井「（もしも）歩けなくなった時に、どうやって妻子を養っていこうかみたいなことをずっと考えていた時に、前川清さんの直立不動、歩かないでも人を楽しませてるっていういのが、バーンとスパークした時に、“やれってことか、ムード歌謡”ってなって、退院したらすぐ…というのが純烈結成のキッカケで…」 さらに、前川清の懐の深さを感じるエピソードが。純烈が出演することになっていた前川清のデビュー５０周年の明治座公演の直前にメンバーのスキャンダルが発覚。前川に出演辞退を告げに行くと、前川から意外な言葉が返ってきた。 酒井「“4人でも頑張るんだったら出てくれ。僕がおいしいよ”って。どういうことですかって聞いたら、“世の中の人って、芸能人の不幸が大好き。どんな顔して（純烈の）４人が出てくるのかなって思ってる。だから出てくれたらチケットが売れるから座長の僕が儲かるよ。だから出てくれ”って…」 赤坂「ヤバいですね、やっぱり(笑)」 後上「後輩の僕らに見せ場を作ろうとしてくれる懐の大きさが、ヤバいっすね」

馬場「そして、後上さんが“会いたかった”ヤバい人といえば…」 酒井「後上さん、やっぱり（自分で）言いましょう」 後上「妻の横山由依さんです。（照れながら）これ、自分で言うの初めてです」 後上は昨年12月、元AKB４８で2代目総監督を務めた横山由依さんと結婚。今回は２人のなれそめから新婚生活までを赤裸々に語る。 馬場「ご家庭はどんな感じなんでしょう？」 後上「今まで一人が長かったんで、ご飯食べたりしても感想を口に出すってことがなかったんですよね。“これ美味いね”とかのやりとりの積み重ねっていうのが凄く嬉しいなって。新鮮でもあるし、楽しいですね」 さらに家では何て呼び合っているのかなど、質問攻めに。 馬場「出会いのキッカケは？」 後上「純烈が座長を務めた明治座公演にゲストで出ていただいて、それが始まりでした」 白川「（横山は）僕の恋人役だったんですよ！それを横取りしたんですから」 交際していることをリーダーの酒井に告白した時の酒井の反応とは？

そして今回は、紅白歌合戦初出場を決めた最初のヒット曲「ラブレター」、日本レコード大賞優秀作品賞を受賞した「ハッピーバースデー」、デビュー１０周年の２０２０年に発表した「愛をください～Don‘ｔ you cry～」、そして、キャンディーズっぽい振り付けがかわいい最新曲「二人だけの秘密」を披露する。

